Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 49η ημέρα σήμερα, με τις εικόνες της φρίκης να έχουν κατακλύσει τα διεθνή ΜΜΕ. Τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που μια μητέρα αναγνωρίζει τη σορό του γιου της από… τα παπούτσια.

Η δραματική αυτή στιγμή καταγράφηκε έξω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, καθώς αστυνομικοί και πυροσβέστες είχαν σπεύσει σε βενζινάδικο που είχε δεχθεί επίθεση προκειμένου να ανασύρουν τις σορούς αμάχων. Τα θύματα του πολέμου φαίνεται ότι ήταν ντυμένα με πολιτικά ρούχα, ενώ – μέχρι στιγμής – δεν υπάρχει ακριβής αριθμός νεκρών.

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκε και μια γυναίκα, η οποία αναγνώρισε το πτώμα του γιου της από… τα παπούτσια του. Οι σκηνές που έχουν καταγραφεί αποτυπώνουν τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία και προκαλούν αποτροπιασμό.

Η δύστυχη μάνα όταν είδε το πτώμα του γιου της να ανασύρεται από την αποχέτευση του βενζινάδικου, που είχε δεχθεί επίθεση από τα στρατεύματα της Ρωσίας, ξέσπασε σε λυγμούς. Άρχισε να φωνάζει, με τις Αρχές να προσπαθούν να την απομακρύνουν.

Η συγκλονιστική στιγμή έχει καταγραφεί και σε βίντεο, το οποίο δείχνει την αντίδρασή της. Η γυναίκα γονατίζει και αναγνωρίζει το πτώμα του γιου της, αρχίζει να κλαίει δυνατά και ουρλιάζει: «Ο γιος μου, ο γιος μου. Τα [παπούτσια] είναι δικά του».

Μέχρι στιγμής, το εν λόγω έχει προβληθεί στο Twitter πάνω από 300.000 φορές.

⚠️Graphic⚠️ Mom identifies the body of her son, thrown into a well in the Kiev region. April 10, 2022



This cry is impossible to forget. pic.twitter.com/YFke7QXCEY