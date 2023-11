Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη σφοδρή επίθεση που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, ως αντίποινα στην αιματηρή επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς στα εδάφη του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Άγριες μάχες μαίνονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που ο στρατός του Ισραήλ διαβεβαιώνει πως έκοψε στα δύο, καθώς έχει σκοπό να «αφανίσει» το κέντρο διοίκησης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, αψηφώντας τις ολοένα πιο πιεστικές εκκλήσεις να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

«Πλήττουμε τη Χαμάς και προωθούμαστε, οχυρό το οχυρό, ακολουθώντας το σχέδιό μας, στο πλαίσιο συστηματικής προσπάθειας για να καταστρέψουμε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς», δήλωσε ο Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN χθες Κυριακή το βράδυ.

Οι χερσαίες μάχες συνοδεύονται από «σημαντικά πλήγματα», πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό – κάπου 2.500 από την 27η Οκτωβρίου -, με σκοπό να απωθηθούν μαχητές της Χαμάς κρυμμένοι σε δαιδαλώδες δίκτυο υπόγειων σηράγγων.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί πλήττουν σκληρά τους αμάχους, και στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων όπου είναι στοιβαγμένοι 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι υπό πολιορκία, χωρίς νερό, τρόφιμα ούτε ρεύμα από την 9η Οκτωβρίου – και ήδη υπό αποκλεισμό για πάνω από 16 χρόνια, αφότου βρέθηκε στην εξουσία η Χαμάς, κίνημα που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

