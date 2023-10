Τα πρώτα 20 φορτηγά με τρόφιμα και φάρμακα για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας πέρασαν νωρίτερα σήμερα (21.10.2023) το πέρασμα της Ράφα από την Αίγυπτο και αναμένεται να προκαλέσουν μια ανακούφιση στους κατοίκους που βρίσκονται εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς έχει φτάσει τη 15η ημέρα του και σήμερα, 20 φορτηγά της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου, που έχει αναλάβει την παράδοση της βοήθειας από διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, δημοσιογράφος του AFP είδε 36 άδεια ημι-ρυμουλκά έτοιμα να παραλάβουν τη βοήθεια.

Τέσσερα ασθενοφόρα, δύο οχήματα του ΟΗΕ και δύο οχήματα του Ερυθρού Σταυρού ήταν ορατά στην παλαιστινιακή πλευρά.

Η Χαμάς, ωστόσο, εκτίμησε ότι αυτή η βοήθεια «δεν θα αλλάξει τις καταστροφικές ιατρικές συνθήκες στη Γάζα». Οι 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι του θύλακα – οι μισοί από τους οποίους παιδιά και έφηβοι— βρίσκονται χωρίς νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα εδώ και πολλές ημέρες.

Χθες Παρασκευή ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε από τη Ράφα όπου μετέβη – το μοναδικό πέρασμα προς τη Λωρίδα της Γάζας που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ– «την άμεση διέλευση» ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον θύλακα.

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά να ανοίξει τα περάσματα που διαθέτει η χώρα προς τη Γάζα, αλλά οι ΗΠΑ κατάφεραν να πείσουν τις ισραηλινές αρχές να δώσουν την άδειά τους για την αποστολή βοήθειας μέσω της Αιγύπτου.

Το Ισραήλ έχει τονίσει ότι θα φροντίσει η βοήθεια αυτή να μην φτάσει στη Χαμάς, αλλά μόνο στους «αμάχους» και μάλιστα «στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», καθώς έχει ζητήσει την εκκένωση του βόρειου τμήματος.

