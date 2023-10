Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, αλλά και μέσα σε αυτό, πραγματοποίησαν Αμερικανοεβραίοι, ζητώντας από το νομοθετικό σώμα να ζητήσει κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Μαζικές συλλήψεις από την αστυνομία.

HAPPENING NOW: Hundreds of American Jews are holding a sit-in at Congress — and we won’t leave until Congress calls for a ceasefire in Gaza. As thousands of U.S. Jews protest outside, over 350 are inside, including two dozen rabbis, holding prayerful resistance. pic.twitter.com/H0b2ort6fa

Outside of congress, a crowd of thousands of Jews and allies has gathered to support those getting arrested on the inside.



We’re all here to demand an end to the genocide of the Palestinian people, aided and abetted by the U.S. government. pic.twitter.com/LIGYAWxYqt