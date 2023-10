Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα φλέγεται η Γάζα, με τη Χαμάς να συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, όπου ηχούν συνεχώς οι σειρήνες. Πάνω από 800 νεκροί Ισραηλινοί και 560 Παλαιστίνιοι. Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Γάζα, όπου έχει χαθεί ο ήλιος από τους καπνούς. Σφοδρή είναι η απάντηση των Ισραηλινών στα μαζικά, πυραυλικά χτυπήματα που δέχονται πρώτοι στα εδάφη τους από την οργάνωση Χαμάς.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, είχε ανακοινώσει σχέδιο για τον «ολικό αποκλεισμό» της Λωρίδας της Γάζας.

«Επιβάλλουμε πλήρη πολιορκία στη Γάζα», ανέφερε ο Γκαλάντ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του. «Ούτε ηλεκτρικό, ούτε νερό, ούτε καύσιμα», υπογράμμισε, σχολιάζοντας ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται στο πλαίσιο της μάχης του Ισραήλ εναντίον «αποκτηνωμένων ανθρώπων».

«Τα αεροσκάφη πραγματοποιούν εκτεταμένες επιθέσεις σε όλο το μήκος και το πλάτος της Λωρίδας της Γάζας προκαλώντας όλεθρο στους τρομοκράτες της Χαμάς. Μόλις τις τελευταίες τρεις ώρες, περίπου 130 στόχοι δέχθηκαν επιθέσεις με δεκάδες αεροπλάνα», αναφέρει σε μήνυμά της η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, δημοσιεύοντας τα παρακάτω βίντεο.

