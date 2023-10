Πύρινη κόλαση η Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις Χαμάς και Ισραήλ σε στρατηγικά σημεία των δυο πλευρών να συνεχίζονται ακάθεκτες.

Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατέστρεψαν σήμερα τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε «δύο πολυόροφα κτίρια» με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή «στην καρδιά του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο στρατός τόνισε ότι προειδοποίησε τους κατοίκους πριν από τα πλήγματα και «τους ζήτησε να εκκενώσουν την περιοχή».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Παράλληλα 1.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να μάχεται στην ισραηλινή επικράτεια εναντίον «εκατοντάδων» ενόπλων που έχουν «εισβάλει» στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον αντισυνταγματάρχη Ρίτσαρντ Χεχτ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για «εκατοντάδες» εισβολείς, οι οποίο εισήλθαν από σήμερα το πρωί σε ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας και παραμένουν σε ισραηλινή επικράτεια μέχρι σήμερα το βράδυ.