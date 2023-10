Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ ισχυρίζεται ότι χτυπά με ρουκέτες η Χαμάς.

Στο κεντρικό Ισραήλ επίσης ακούγονται εκρήξεις με τις ρουκέτες της Χαμάς να κάνουν την νύχτα μέτρα.

Συγκεκριμένα η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι στοχεύει το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, τον διεθνή κόμβο του Ισραήλ, που βρίσκεται λίγο έξω από το Τελ Αβίβ και μάλιστα κυκλοφορούν και σχετικά βίντεο.

Εκατοντάδες άνθρωποι προσπάθησαν να απομακρυνθούν σήμερα από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει υπάρχει ένταση. Αναφέρεται επίσης ότι 100 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στο Ashkelon.

Hamas says it has targeted Ben Gurion airport in Tel Aviv – rocket barrage intercepted. Just landed in Tel Aviv – flights are still running – in the middle of this pic.twitter.com/8kwD6czP2t