Σε μια ανακοίνωση – έκπληξη προχώρησε η Χαμάς, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, καθώς οι ισλαμιστές ανακοίνωσαν ότι «τις επόμενες ημέρες» θα απελευθερώσουν περισσότερους ομήρους. Σύμφωνα με τα νεότερα σημερινά (31.10.2023) στοιχεία, οι απαχθέντες ανέρχονται στους 240.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο εκπρόσωπος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Αμπού Ομπάιντα, δήλωσε ότι η οργάνωση σχεδιάζει να απελευθερώσει «έναν αριθμό» ομήρων που έχουν μη ισραηλινά διαβατήρια, καθώς «δεν θέλουμε να τους κρατήσουμε στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Ομπάιντα σχολίασε τη χερσαία επιχείρηση των IDF που οδήγησε στην απελευθέρωση της απαχθείσας Ισραηλινής στρατιώτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιώτης δεν κρατούνταν από τη Χαμάς: «Ίσως την κρατούσαν ιδιώτες», είπε, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ δεν έφτασε ποτέ σε κανέναν από τους αιχμαλώτους που κρατούσε η [Χαμάς]».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά του Ισραήλ. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ισραηλινός σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζάχι Χανέγκμπι δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως δεν υπάρχει κάποια συμφωνία στον ορίζοντα για τους ομήρους.

Το Ισραήλ υιοθετεί αμυντική στάση στο μέτωπο του Λιβάνου ώστε να μην εξουθενώσει τις δυνάμεις του καθώς ο στρατός εστιάζει στη διεξαγωγή του πολέμου κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζάχι Χανέγκμπι κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης του Τύπου.

Ο Χανέγκμπι πρόσθεσε ότι «την ημέρα μετά τη Χαμάς», το Ισραήλ θα εφαρμόσει «τα διδάγματα που άντλησε» εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι αυτό θα έχει λειτουργικές πτυχές, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Ισραηλινός σύμβουλος δήλωσε επίσης ότι «δεν υπάρχει συμφωνία στον ορίζοντα» για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παράλληλα, ο Χανέγκμπι καταδίκασε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ από την ένοπλη οργάνωση Χούθι στην Υεμένη λέγοντας ότι είναι «ανεπίτρεπτες» αλλά αρνήθηκε να μιλήσει περαιτέρω όταν ρωτήθηκε ποια μπορεί να είναι η ισραηλινή απάντηση.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι νοσοκομεία στην Αίγυπτο θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως μια εναλλακτική λύση για την ιατρική περίθαλψη των τραυματιών στη Γάζα, καθώς τα νοσοκομεία στον θύλακα τελούν υπό πίεση και υφίστανται διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τόνισε ωστόσο ότι το Ισραήλ κατανοεί την ανησυχία της Αιγύπτου ως προς τη μαζική εισροή Παλαιστινίων προσφύγων στο έδαφός της.

Ο Χανέγκμπι δήλωσε ακόμη ότι ο ισραηλινός στρατός εστιάζει στην καταπολέμηση των ενόπλων της Χαμάς στα βόρεια Γάζα και ότι θα μετατοπιστεί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για δύο 20χρονους επιλοχίες, τον Ρόι Γουλφ και τον Λαβί Λίπσιτς, που σκοτώθηκαν στη διάρκεια συγκρούσεων με μαχητές της Χαμάς στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

