Ξεπέρασαν τους 8.000 οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι τραυματίες έχουν ήδη φτάσει τους 20.242 από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ δήλωσε σήμερα επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα.

Στους νεκρούς στη Γάζα περιλαμβάνονται 3.324 παιδιά, 2.062 γυναίκες και 460 ηλικιωμένοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στο μεταξύ, τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί από πυρά του στρατού του Ισραήλ στη διάρκεια στρατιωτικών εφόδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό στην Μπέιτ Ρίμα, στην περιοχή της Ραμάλα, στην Ταμούν και στον καταυλισμό προσφύγων Ασκάρ, στη βόρεια Δυτική Όχθη, αντίστοιχα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι στρατιώτες του “άνοιξαν ανταποδοτικά πυρ” στην Μπέιτ Ρίμα αφού δέχθηκαν βόμβες μολότοφ στη διάρκεια “αντιτρομοκρατικής επιχείρησης” στην περιοχή.

Στην Ασκάρ, “ανταλλαγές πυρών έλαβαν χώρα ανάμεσα σε Παλαιστίνιους ένοπλους άνδρες και παλαιστινιακή δύναμη που εισήλθε στον καταυλισμό “για να κατεδαφίσει το σπίτι” ενός ακτιβιστή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

The lsraeli aggression on Gaza Strip:



• 8005 Palestinians killed, including 3324 children, 2062 women, and 460 elderly.



• 1870 reported missing, including 1020 children.



• Around 20,000 injured. pic.twitter.com/FNsSJR4zmW