«Να είστε έτοιμοι, πλησιάζει η ώρα της εντολής» για την χερσαία επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σήμερα (19.10.2023) στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, για την οποία αξιωματούχοι δηλώνουν ότι θα είναι «κάτι που δεν θα έχουμε ξαναδεί»!

Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς ακούγεται ότι θα ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες, ωστόσο φαίνεται πως ο ισραηλινός στρατός άρχισε πρώτα να «ξεδοντιάζει» τους ισλαμιστές ώστε να τους αποδεκατίσει πριν μπει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, μίλησε σήμερα ενώπιον των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και τους είπε να είναι έτοιμοι γιατί «πλησιάζει η ώρα της εντολής» να μπουν τα στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας και να ξεκινήσει η επιχείρηση κατά της Χαμάς.

«Είμαι υπεύθυνος για το κατεστημένο της άμυνας. Ήμουν υπεύθυνος για αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος για τη νίκη στη μάχη», είπε μεταξύ άλλων ο Γιόαβ Γκαλάντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους σε ένα στρατιωτικό κέντρο κοντά στα σύνορα της Γάζας.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant told IDF Soldiers today along the Southern Front, “Stay Ready. The Order will soon be Issued.” — OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2023

«Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

«Αν η Χεζμπολάχ θέλει να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση, να τραβήξει πρώτα φωτογραφίες τη Γάζα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιόαβ Γκάλαντ, απειλώντας και τη φιλοϊρανική οργάνωση.

Israeli Defense Minister Galant threatens Hezbollah:



If Hezbollah wants to launch a campaign, it should take photos of Gaza first. pic.twitter.com/bt6pNDjOdU — Clash Report (@clashreport) October 19, 2023

Το «ξεδόντιασμα» της Χαμάς

Πηγές από το υπουργείο Άμυνας και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν στα διεθνή ΜΜΕ πως πράγματι το Ισραήλ έχει ξεκινήσει να αποδεκατίζει τη Χαμάς πριν τα στρατεύματά του μπουν στη Λωρίδα της Γάζας, για την οποία έχουν ήδη ζητήσει την εκκένωσή της από τους αμάχους.

Israeli defense sources:

Delay in Gaza invasion is wearing down Hamas; terror leaders eliminated after making mistakes; terrorists are killed & Hamas assets destroyed every hour; IDF using airstrikes & high-precision artillery, ground maneuver will follow (via @WallaNews) — Israel Radar (@IsraelRadar_com) October 19, 2023

Την ίδια ώρα, το Reuters αποκαλύπτει ότι 8 αξιωματούχοι χωρών της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής και της Δύσης δηλώνουν ότι η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ «θα είναι απαράμιλλη στην αγριότητά της και σε αντίθεση με οτιδήποτε έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ στη Γάζα στο παρελθόν».

BREAKING: Reuters reports that, according to eight regional and Western officials, Israel's military campaign 'will be unmatched in its ferocity and unlike anything Israel has carried out in Gaza in the past'. — The Spectator Index (@spectatorindex) October 19, 2023

Η Τζαμίλα Σάντι, η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα μέλος του πολιτικού γραφείου της Xαμάς, σκοτώθηκε κατά την διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στην Γάζα, ανακοίνωσε η ισλαμική παλαιστινιακή οργάνωση. Η Τζαμίλα Σάντι, 64 ετών, σκοτώθηκε χθες το βράδυ από τον ισραηλινό στρατό στην Τζαμπαλίγια, στον βόρειο τομέα της Γάζας, διευκρίνισε.

Η Τζαμίλα Σάντι εξελέγη το 2006 βουλευτής του Νομοθετικού Συμβουλίου, του κοινοβουλίου , το οποίο δεν λειτουργεί από τότε που η Χαμάς εκδίωξε την Παλαιστινιακή Αρχή από την Λωρίδα της Γάζας το 2007. Το 2021, έγινε η πρώτη γυναίκα μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, που αποτελείται από 20 μέλη που προέρχονται από εσωτερικές ψηφοφορίες.

Η εκλογή της, μαζί με την συμμετοχή μίας ακόμη γυναίκας, της Φάτιμα Σουράμπ, στο πολιτικό γραφείο ex officio ως προέδρου της Επιτροπής των Γυναικών της Χαμάς είχε θεωρηθεί τότε από τους αναλυτές «θετικό μήνυμα» προς την διεθνή κοινότητα που δείχνει άνοιγμα μίας βαθιά πατριαρχικής κοινωνίας προς τις γυναίκες.

Νωρίτερα σήμερα, μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν ότι από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκε στην Γάζα ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς Τζεχάντ Μέιζεν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Νωρίς το πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά την διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην Γάζα σκοτώθηκε ο αρχηγός των Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης της Χαμάς και πολλά άλλα μέλη των ειδικών ένοπλων δυνάμεων της ισλαμικής οργάνωσης. Και οι 10 ήταν επικεφαλής της σφαγής αμάχων που έγινε στα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.