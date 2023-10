Νέα επίθεση εξαπέλυσε η λιβανέζικη Χεζμπολάχ κατά θέσεων του ισραηλινού στρατού. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν ισλαμιστική οργάνωση και οι ισραηλινές δυνάμεις ανταλλάσσουν εδώ και ημέρες πυρά στα σύνορα Λιβάνου – Ισραήλ.

Η λιβανέζικη ένοπλη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε τη Δευτέρα (16.10.2023) πέντε θέσεις του ισραηλινού στρατού στο βόρειο Ισραήλ.

Μία λιβανέζικη πηγή ασφαλείας και το τηλεοπτικό δίκτυο «al-Manar» που ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ, ανέφεραν ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον βόρειο Λίβανο.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνεχίζουν από τις 7 Οκτωβρίου να ανταλλάσσουν πυρά στα σύνορα Λιβάνου – Ισραήλ, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε σχέδιο για την απομάκρυνση των κατοίκων 28 χωριών που βρίσκονται σε απόσταση έως δύο χιλιομέτρων κατά μήκος των βορείων συνόρων του με τον Λίβανο.

Βίντεο του Reuters από τη σημερινή επίθεση της Χεζμπολάχ:

View of Israel’s border with Lebanon. Lebanese Hezbollah fighters launched attacks on Israeli army posts and a northern border village on Sunday, and Israel retaliated with strikes in Lebanon as UN peacekeepers warned border clashes were escalating https://t.co/1Vez0mKHWV