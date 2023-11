Τα ξημερώματα της Τετάρτης (15.11.2023) ο στρατός του Ισραήλ εισέβαλε στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, ελπίζοντας να εντοπίσει τρομοκράτες της Χαμάς και ενδεχομένως κάποιους από τους ομήρους. Στο σημείο, όπου είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες Παλαιστίνιοι, επικράτησε πανικός.

Δεκάδες στρατιώτες του Ισραήλ, ορισμένοι με καλυμμένα πρόσωπα και πυροβολώντας στον αέρα, δίνουν εντολή στους κατοίκους της Γάζας, που έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, να παραδοθούν: η μάχη γύρω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας διεξάγεται πλέον στις πτέρυγές του και τους ορόφους του, μεταφέρει δημοσιογράφος που συνεργάζεται με το AFP και βρίσκεται εκεί.

Ισραηλινοί στρατιώτες φωνάζουν από τα μεγάφωνα στα αραβικά: “Όλοι οι άνδρες 16 ετών και άνω, σηκώστε ψηλά τα χέρια και βγείτε από τα κτίρια προς την εσωτερική αυλή για να παραδοθείτε”.

Αμέσως εκατοντάδες νέοι βγαίνουν από διάφορες υπηρεσίες του τεράστιου νοσοκομειακού συγκροτήματος στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου επικεντρώνονται πλέον οι μάχες ανάμεσα στα ισραηλινά άρματα μάχης και τους μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία στη Γάζα, υποστηριζόμενοι από τον Ισλαμικό Τζιχάντ.

Αυτές οι δύο οργανώσεις θεωρούνται “τρομοκρατικές” από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 2.300 άνθρωποι, εκ των οποίων ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι του πολέμου βρίσκονται μέσα στο Αλ Σίφα, το οποίο έχει περικυκλωθεί εδώ και μέρες από τα ισραηλινά άρματα μάχης και τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού του ισραηλινού στρατού.

Ένας γιατρός στο νοσοκομείο αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι πυροβολισμοί έξω από το νοσοκομείο υποχρέωσαν το προσωπικό του να μην πλησιάζει τα παράθυρα για λόγους ασφαλείας έπειτα από ισραηλινή επιδρομή.

Οι ισραηλινές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι σφυροκοπούν τις εγκαταστάσεις αυτές επειδή η Χαμάς έχει διοικητήριο από κάτω και χρησιμοποιεί υπόγειες σήραγγές για να κρατάει εκεί τους ομήρους, έναν ισχυρισμό τον οποίο διαψεύδει ωστόσο ο γιατρός Άχμεντ ελ Μοχαλαλάτι.

“Βομβαρδισμός. Πυροβολισμοί γύρω από το νοσοκομείο και μέσα στο νοσοκομείο. Είναι πράγματι φρικτό, ένιωθες ότι είναι πολύ κοντά στο νοσοκομείο. Κι έπειτα αντιληφθήκαμε ότι τα άρματα μάχης κινούνται γύρω από το νοσοκομείο. Στάθμευσαν μπροστά από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Γύρω από το νοσοκομείο χρησιμοποιήθηκαν όλα τα είδη όπλων. Στοχοθέτησαν απευθείας το νοσοκομείο. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε να στεκόμαστε κοντά σε παράθυρα”, είπε ο γιατρός τηλεφωνικώς στο Reuters.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί οι παγκόσμιες εκκλήσεις για ανθρωπιστική εκεχειρία και η τύχη του αλ Σίφα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας εξαιτίας των επιδεινούμενων συνθηκών στις εγκαταστάσεις του.

Χιλιάδες ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι έχουν εγκλωβιστεί λόγω της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.

Το Ισραήλ λέει ότι έχει ζητήσει από τους αμάχους να παραδοθούν με το αιτιολογικό ότι η Χαμάς τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες.

#IsraelTerrorism Israel is terrorizing people inside and around al-shefa Hospital, besides the heavy gunfire inside. These are absolute terrorism actions. #انقذوا_مستشفى_الشفاء #Genocide_of_Palestinians #Hamas #Al_Shifa_Hospital pic.twitter.com/ByCvL8YjNg

“Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ψέμα”, λέει ο Άχμεντ ελ Μοχαλαλάτι.

Καθώς ο Μοχαλαλάτι περιέγραφε τους κινδύνους που ελλοχεύουν και τις επιδεινούμενες συνθήκες στο νοσοκομείο, ακούστηκαν δύο φορές πυροβολισμοί που δεν έμοιαζαν με ανταλλαγή πυρών.

“Στοχοθετήθηκε ένας από τους θαλάμους ασθενών. Άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο. Δεν τραυματίστηκε κανένας αλλά όλοι τρομοκρατηθήκαμε”, είπε ο γιατρός.

Σύμφωνα με τους γιατρούς και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να βγει έξω, καθώς κινδυνεύει να δεχθεί πυρά την ώρα που γύρω τους μαίνονται μάχες.

Σήμερα το πρωί, Παλαιστίνιοι σε σειρές με τα χέρια ψηλά στον αέρα, συγκεντρώνονταν στο προαύλιο του νοσοκομείου, ερχόμενοι από την πτέρυγα εγκαυμάτων, το μαιευτήριο, την χειρουργική πτέρυγα ή ακόμη την πτέρυγα αιμοκάθαρσης, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Περίπου χίλιοι άνθρωποι βρίσκονται πλέον στην μεγάλη αυλή του νοσοκομειακού συγκροτήματος με τα χέρια ψηλά. Κάποιοι γδύθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Στο εσωτερικό, στους διαδρόμους των διαφόρων τμημάτων του Αλ Σίφα, το οποίο κατασκευάστηκε το 1946 και στο οποίο εργάζονται ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), οι στρατιώτες πυροβολούν στον αέρα πηγαίνοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, ψάχνοντας εμφανώς για μαχητές της Χαμάς.

Γυναίκες και παιδιά που κλαίνε υποβάλλονται σε έρευνες. Άλλοι υποχρεώνονται να περάσουν από μια κάμερα αναγνώρισης, όπως αυτές που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος των διαδρόμων απομάκρυνσης των αμάχων προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Εδώ και χρόνια, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία της Γάζας ως βάσεις, ότι έχει σκάψει ένα δίκτυο σηράγγων κάτω από το Αλ Σίφα και ότι χρησιμοποιεί τους ασθενείς του ως “ανθρώπινες ασπίδες”.

Ισραηλινά άρματα μάχης βρίσκονται πλέον μέσα στο συγκρότημα, έχοντας πάρει θέση μπροστά από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων αυτή των επειγόντων περιστατικών.

Τις τελευταίες μέρες οι γεννήτριες του νοσοκομείου είχαν πάψει να λειτουργούν λόγω της έλλειψης καυσίμων –καθόλου καύσιμο δεν έχει εισέλθει στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου που ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς.

Δύο μέρες μετά, το Ισραήλ επέβαλε “πλήρη πολιορκία” στους 2,4 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα.

Τουλάχιστον 9 πρόωρα βρέφη πέθαναν αφού βγήκαν από τις θερμοκοιτίδες τους, ενώ 27 ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας πέθαναν επειδή είχε πάψει να λειτουργεί το μηχάνημα υποστήριξης της αναπνοής τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ομαδικός τάφος ανοίχτηκε μέσα στο νοσοκομειακό συγκρότημα και ήδη έχουν ταφεί εκεί “179 πτώματα”, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου, τον γιατρό Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι απέστειλε “ιατρικές ομάδες” και στρατιώτες που “μιλούν αραβικά” για την “στοχευμένη επιχείρησή του” σε “μια ειδική ζώνη” του Αλ Σίφα.

This is the difference between Israel 🇮🇱 and terrorists. The @IDF provides medical equipment for the Al Shifa Hospital, Hamas and Islamic Jihad use civilians as human shields and build tunnels to protect themselves instead of shelters for their population. pic.twitter.com/mHj5eQ50RQ