Πάγωσε και έζησε στιγμές τρόμου η ρεπόρτερ του Al Jazeera την ώρα που έδινε σε live μετάδοση από την Γάζα τις τελευταίες λεπτομέρειες από τον πόλεμο του Ισραήλ με τους Παλαιστινίους, καθώς εκείνη την στιγμή βομβαρδίστηκε κτίριο πίσω της.

Η ρεπόρτερ του Al Jazeera, Youmna El-Sayed είχε βγει live στο τηλεοπτικό δίκτυο από την Γάζα όπου μαίνονται οι συγκρούσεις του στρατού του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Ξαφνικά τη στιγμή που μετέδιδε το ρεπορτάζ πίσω της ακριβώς βομβαρδίστηκε το κτίριο «Πύργος της Παλαιστίνης» από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Η κάμερα αποτύπωσε την συγκλονιστική στιγμή, αλλά και τον τρόμο της ρεπόρτερ που πάγωσε, τρόμαξε και έσκυψε προς τα κάτω όταν ήρθαν στ’ αυτιά της οι τρομακτικοί κρότοι από τον βομβαρδισμό του κτιρίου στη Γάζα.

Η δημοσιογράφος γύρισε πίσω μετά το αρχικό σοκ να δει τι είχε γίνει και έφυγε έντρομη από το πλάνο.

Η κάμερα πάντως, έμεινε σταθερή και συνέχισε να καταγράφει τα πλάνα από τον βομβαρδισμό.

JUST IN: Terrifying moment caught on camera as a residential building in Gaza city is struck during a live interview with Al Jazeera reporter Youmna El-Sayed.



The building was later decimated.



The building reportedly held Hamas offices which is why it was targeted by Israeli… pic.twitter.com/rMUfYtkPfR