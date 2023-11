Το κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία του γαλλικού πρακτορείου στη Γάζα, χτυπήθηκε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Όπως θα δείτε μάλιστα στο βίντεο που ανέβασε στο social media το γαλλικό πρακτορείο, η επίθεση έχει καταγραφεί από κάμερα!

Ευτυχώς, την ώρα εκείνη, δεν ήταν κανείς στο γραφείο για να κινδυνεύσει η ζωή του.

“L’AFP condamne avec la plus grande fermeté cette frappe sur son bureau de Gaza City. La localisation de celui-ci est connue de tous et a été rappelée à plusieurs reprises ces derniers jours, précisément pour prévenir une telle attaque et permettre que nous puissions continuer de… pic.twitter.com/i645ZfqqJb