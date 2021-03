Φαίνεται πως τελικά τον έβγαλαν από τα ρούχα του… Κυριολεκτικά όμως… Ο λόγος για τον Αμερικανό πολιτικό και βετεράνο του στρατού Lee Wong.

Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Οχάιο, το βράδυ της Τρίτης, έβγαλε το πουκάμισο του και άρχισε να δείχνει τις πληγές που απέκτησε κατά την διάρκεια της θητείας του στο στρατό. Ο Lee Wong, όπως αναφέρουν αμερικανικά MME, ήθελε με αυτό τον τρόπο να αποδείξει τον πατριωτισμό του.

«Είναι αυτό αρκετά πατριωτικό» λέει ο Lee Wong, δείχνοντας τις πληγές του. Όπως εξήγησε ο ίδιος μιλώντας στο Fox 19, έχει πέσει θύμα διακρίσεων πολλές φορές λόγω της ασιατικής του καταγωγής από τότε που πήγε στις ΗΠΑ. Υποστήριξε δε ότι είχε πρόβλημα ακόμα και στο να πάει στο κολέγιο στη δεκαετία του 1960.

Sacrifice: Asian-American elected official and Army veteran strips off shirt to show off battle scars during town meeting https://t.co/Yd5jdbu7T5