Κόσμος

Πολωνία: Χάκερς «αποκάλυψαν» 19 εκατομμύρια προσωπικά και ιατρικά δεδομένα

Πρόκειται για «ένα από τα μεγαλύτερα» περιστατικά κυβερνοεπίθεσης που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Πολωνία των 37 εκατομμυρίων κατοίκων
Χάκερ
Χάκερ / REUTERS / Φωτογραφία αρχείου
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Μαζική διαρροή ιατρικών και προσωπικών δεδομένων που αφορούν περίπου 19 εκατομμύρια πολίτες ανακοίνωσε η Πολωνία έπειτα από κυβερνοεπίθεση κατά ενός προμηθευτή ιατρικών λογισμικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακών Υποθέσεων Κρζισλόφ Γκαβκόφσκι, πρόκειται για «ένα από τα μεγαλύτερα» περιστατικά κυβερνοεπίθεσης που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Πολωνία των 37 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Τίποτα δεν δείχνει σήμερα ότι έχουμε να κάνουμε με μια επίθεση από το εξωτερικό… που να προήλθε από τη Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος», διευκρίνισε.
Τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εκδοχής ότι κυβερνοεγκληματίες δρουν με οικονομικό στόχο, εκτίμησε ο υπουργός, ο οποίος απέκλεισε την πληρωμή οποιωνδήποτε λύτρων και υποσχέθηκε την «αυστηρή» δίωξη των δραστών τη επίθεσης.

Τα δεδομένα που εκλάπησαν έχουν μέγεθος περίπου δύο τεραμπάιτ και περιέχουν κυρίως πληροφορίες που έχουν σχέση με ιατρικές επισκέψεις, συνταγογραφήσεις και άλλα έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την παρακολούθηση των ασθενών.

Η φύση και το εύρος των δεδομένων που παραβιάστηκαν ποικίλλουν από το ένα πρόσωπο στο άλλο, δήλωσε ο υπουργός ο οποίος ανακοίνωσε επίσης τη συγκρότηση μηχανισμού που επιτρέπει στους πολίτες να εξακριβώσουν εάν τα δεδομένα τους εκλάπησαν ή όχι.

Περίπου 12.0000 ιατρικές δομές χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες της εταιρίας που αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.

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