Κόσμος

Γαλλία: Οι καύσωνες θα κοστίσουν έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ – Ο «λογαριασμός» της κλιματικής κρίσης

Η ξηρασία του 2022 στη Γαλλία είχε ως αποτέλεσμα άμεσο και έμμεσο κόστος 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ
H γέφυρα του ποταμού Λίγηρα στο Μοντζάν-συρ-Λουάρ της Γαλλίας σε συνθήκες ξηρασίας μετά από καύσωνα
H γέφυρα του ποταμού Λίγηρα στο Μοντζάν-συρ-Λουάρ της Γαλλίας σε συνθήκες ξηρασίας μετά από καύσωνα / REUTERS / Φωτογραφία Stephane Mahe
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Τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να κοστίσουν από 10 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Περιβάλλοντος, Μονίκ Μπαρμπού την Τετάρτη (12.08.2026).

Η υπουργός επικαλέστηκε εκτιμήσεις της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της Γαλλίας (INSEE), σημειώνοντας παράλληλα ότι η περίοδος καύσωνα δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Η ξηρασία του 2022 είχε ως αποτέλεσμα άμεσο και έμμεσο κόστος 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά οι φετινοί καύσωνες ήταν μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονοι, με πιο εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές και μεγαλύτερη μείωση της γεωργικής παραγωγής, είπε.

Η Μπαρμπού ανέφερε επίσης ότι η συνεχιζόμενη ξηρασία στη χώρα έχει αφήσει περισσότερους από 40.000 ανθρώπους αντιμέτωπους με διακοπές υδροδότησης.

Οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι το ρεκόρ ζέστης και ξηρασίας που πλήττει την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι θα μπορούσε να κοστίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς τα ακραία φαινόμενα που προκαλούνται από την υπερθέρμανση του πλανήτη διαταράσσουν την ηλεκτρική ενέργεια, τη ναυτιλία και τη δημόσια υγεία, ενώ οι πυρκαγιές απειλούν να καταστήσουν τη φετινή σεζόν τη χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.

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