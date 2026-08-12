Τραμπ: Έχουμε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί

Η κόντρα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει ότι η Ουάσινγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και την Τεχεράνη να απορρίπτει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε στο θέμα σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν αυτή την κατάσταση.

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Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ! Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους ως «ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΤΟΙΧΟΣ» και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό. Δεν έχουν πολεμικό ναυτικό, δεν έχουν πολεμική αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί και τρέπονται σε φυγή, ενώ η «ηγεσία» τους είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιη!. Δεν έχουν χρήματα – η χώρα τους είναι κατεστραμμένη. Το μόνο που τους έχει απομείνει είναι οι ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ και ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ στο 300%, ο οποίος συνεχίζει να επιδεινώνεται! Το Ιράν είναι πλέον μόνο λόγια και καθόλου πράξεις – Δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής. Δόξα στον Αλλάχ! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλίσει τον έλεγχο της περιοχής, ενώ το Ιράν επιχειρεί με δηλώσεις και τοποθετήσεις αξιωματούχων να διαψεύσει αυτή την εικόνα.

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Το Ιράν διαψεύδει και τα περί παράτασης της εκεχειρίας

Την ίδια ώρα, το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχειρίας.

Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι, από την πλευρά της Τεχεράνης, δεν υπήρξε συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία. Επομένως, όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχει κάποια χρονική περίοδος που θα μπορούσε τώρα να παραταθεί.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήρθε μετά από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, το οποίο, επικαλούμενο πηγές από την κυβέρνηση του Πακιστάν, ανέφερε ότι Ιράν και ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει σε παράταση 60 ημερών.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, διαψεύδει ότι υπάρχει τέτοια συμφωνία.

Η ενδιάμεση συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο προέβλεπε άμεσο και μόνιμο σταμάτημα των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Στην πράξη, όμως, η συμφωνία δεν άντεξε για πολύ.

Στις 7 Ιουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία είχε «τελειώσει», ενώ μία εβδομάδα αργότερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι είχε «ανασταλεί».

Σύμφωνα με την υψηλόβαθμη ιρανική πηγή, η Τεχεράνη θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητείται παράταση, αφού η συγκεκριμένη χρονική περίοδος δεν ξεκίνησε ποτέ επίσημα.

Η ίδια πηγή κατηγόρησε παράλληλα τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την ενδιάμεση συμφωνία μόλις 48 ώρες μετά την επίτευξή της και ότι αποχώρησαν από αυτή λίγες ημέρες αργότερα.

Έτσι, την ώρα που ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους και δηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, η Τεχεράνη παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, με το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές να παραμένει μεγάλο.