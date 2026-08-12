Αίτνα: Το ηφαίστειο συνεχίζει να βγάζει λάβα και τέφρα – Εντυπωσιακό θέαμα

Εντυπωσιακό θέαμα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσφέρει η Αίτνα στη Σικελία. Ωστόσο, η δραστηριότητα από το ηφαίστειο εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικά προβλήματα και ταλαιπωρία σε δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες.
Τις τελευταίες ώρες, νέος κρατήρας άνοιξε σε υψόμετρο 2.090 μέτρων στην Αίτνα, ενώ το εκτεταμένο νέφος της τέφρας από το ηφαίστειο, ανάγκασε το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνιας, το πέμπτο μεγαλύτερο της Ιταλίας, να παραμείνει κλειστό έως το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου.
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Μέχρι στιγμής σημειώνονται πάνω από 700 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων σε άλλα αεροδρόμια του νησιού, όπως Παλέρμο και Τράπανι, κάτι το οποίο όμως έδειξε τις ελλιπή υποδομές και οργάνωση του νησιού, πόσο μάλλον σε μια υψίστης σημασία σεζόν όπως την εν λόγω καλοκαιρινή.
Mount Etna is one of the most active volcanoes in Europe and the world— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) August 11, 2026
These days it’s erupting in a spectacular way, and the lava front has reached about 4,495 feet!
Sicily, Italy pic.twitter.com/1fxepe4jGj
🔵 #Eruzione #Etna Prorogata fino alle 16 di domani, 13 agosto, la sospensione dei voli in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontanarossa di Catania, a causa delle ceneri. 700 in tutto i voli cancellati dall'8 agosto, ad oggi. Assoesercenti: danni per circa 24 milioni di euro pic.twitter.com/NQKtOcsZM7— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 12, 2026
Γι’ αυτό τον λόγο ξεκίνησε και μια έντονη πολιτική διαμάχη σχετικά με την καθυστερημένη συνειδητοποίηση της ανάγκης ενίσχυσης του αεροδρομιακού συστήματος του νησιού της Σικελίας, το οποίο απειλείται κάθε φορά που η Αίτνα εκρήγνυται.