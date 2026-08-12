Αίτνα: Το ηφαίστειο συνεχίζει να βγάζει λάβα και τέφρα – Εντυπωσιακό θέαμα

Εντυπωσιακό θέαμα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσφέρει η Αίτνα στη Σικελία. Ωστόσο, η δραστηριότητα από το ηφαίστειο εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικά προβλήματα και ταλαιπωρία σε δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες.

Τις τελευταίες ώρες, νέος κρατήρας άνοιξε σε υψόμετρο 2.090 μέτρων στην Αίτνα, ενώ το εκτεταμένο νέφος της τέφρας από το ηφαίστειο, ανάγκασε το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνιας, το πέμπτο μεγαλύτερο της Ιταλίας, να παραμείνει κλειστό έως το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου.

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Μέχρι στιγμής σημειώνονται πάνω από 700 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων σε άλλα αεροδρόμια του νησιού, όπως Παλέρμο και Τράπανι, κάτι το οποίο όμως έδειξε τις ελλιπή υποδομές και οργάνωση του νησιού, πόσο μάλλον σε μια υψίστης σημασία σεζόν όπως την εν λόγω καλοκαιρινή.