Κόσμος

Αίτνα: Το ηφαίστειο συνεχίζει να βγάζει λάβα και τέφρα – Εντυπωσιακό θέαμα

Κλειστό για έβδομη ημέρα το αεροδρόμιο της Κατάνια - Πάνω από 700 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων
Λιωμένη λάβα ρέει κάτω από την πλαγιά της Αίτνας στη Σικελία
Λιωμένη λάβα ρέει κάτω από την πλαγιά της Αίτνας στη Σικελία / REUTERS / Φωτογραφία Giuseppe Di Stefano
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Εντυπωσιακό θέαμα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσφέρει η Αίτνα στη Σικελία. Ωστόσο, η δραστηριότητα από το ηφαίστειο εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικά προβλήματα και ταλαιπωρία σε δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες.

Τις τελευταίες ώρες, νέος κρατήρας άνοιξε σε υψόμετρο 2.090 μέτρων στην Αίτνα, ενώ το εκτεταμένο νέφος της τέφρας από το ηφαίστειο, ανάγκασε το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνιας, το πέμπτο μεγαλύτερο της Ιταλίας, να παραμείνει κλειστό έως το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου.

Μέχρι στιγμής σημειώνονται πάνω από 700 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων σε άλλα αεροδρόμια του νησιού, όπως Παλέρμο και Τράπανι, κάτι το οποίο όμως έδειξε τις ελλιπή υποδομές και οργάνωση του νησιού, πόσο μάλλον σε μια υψίστης σημασία σεζόν όπως την εν λόγω καλοκαιρινή.

Τέφρα κατά τη διάρκεια έκρηξης στην Αίτνα
Τέφρα κατά τη διάρκεια έκρηξης στην Αίτνα / REUTERS / Φωτογραφία Giuseppe Di Stefano
Λάβα από την Αίτνα
Λάβα από την Αίτνα / REUTERS / Φωτογραφία Marco Restivo
Εικόνα από drone δείχνει ανθρώπους να παρατηρούν έκρηξη της Αίτνας
Εικόνα από drone δείχνει ανθρώπους να παρατηρούν έκρηξη της Αίτνας / REUTERS / Φωτογραφία Giuseppe Di Stefano

Γι’ αυτό τον λόγο ξεκίνησε και μια έντονη πολιτική διαμάχη σχετικά με την καθυστερημένη συνειδητοποίηση της ανάγκης ενίσχυσης του αεροδρομιακού συστήματος του νησιού της Σικελίας, το οποίο απειλείται κάθε φορά που η Αίτνα εκρήγνυται.

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