Polymarket: Το «καζίνο του κόσμου» των 9 δισ. δολαρίων και ο 27χρονος ιδρυτής του που το έστησε από το μπάνιο του

Σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει γίνει το πιο πολύτιμο νόμισμα του κόσμου, η στοιχηματική πλατφόρμα Polymarket έχει καταφέρει να τη μετατρέψει σε ένα τεράστιο καζίνο. Μια πλατφόρμα όπου τα πάντα μπορούν να γίνουν στοίχημα: από εκλογικά αποτελέσματα και πολέμους μέχρι οικονομικές κρίσεις και παγκόσμια γεγονότα πριν ακόμα συμβούν. Πίσω από αυτήν κρύβεται ένας 27χρονος δισεκατομμυριουχος Νεοϋορκέζος, ο Σέιν Κόπλαν. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα ξεκίνησαν από το μπάνιο του σπιτιού του…
Ο Σέιν Κόπλαν έχει χτίσει μέσα σε λίγα χρόνια μια αυτοκρατορία αξίας 9 δισ. δολαρίων, μετατρέποντας τις αγορές πρόβλεψης σε ένα νέο είδος χρηματοοικονομικού τζόγου όπου στοιχήματα τοποθετούνται για σχεδόν ο,τιδήποτε. Από στρατιωτικές επιχειρήσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις έως… αισθητήρες θερμοκρασίας, η πλατφόρμα Polymarket βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών για ύποπτα στοιχήματα, πιθανή εσωτερική πληροφόρηση και κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων μέσα σε λίγες ώρες. Η πλατφόρμα λειτουργεί πάνω σε κρυπτονομίσματα, προσφέροντας ανωνυμία και ελευθερία κινήσεων.
Τον Νοέμβριο του 2024, οκτώ ημέρες μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, πράκτορες του FBI έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος του Σέιν Κόπλαν στη Νέα Υόρκη. Κατέσχεσαν τους υπολογιστές και τα κινητά του, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για το αν η εταιρεία του, η Polymarket, επέτρεπε παράνομα σε Αμερικανούς χρήστες να στοιχηματίζουν χωρίς άδεια.
Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, η Polymarket εξασφάλισε επένδυση 2 δισ. δολαρίων από τους ιδιοκτήτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, αποτιμώντας την εταιρεία στα 9 δισ. δολάρια.
Ο Κόπλαν έγινε ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Στην πρόσοψη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης εμφανίστηκε το όνομα της εταιρείας με τη φράση «against all odds».
Από «ξεγραμμένη υπόθεση», όπως ο ίδιος είπε, η Polymarket βρέθηκε στο κέντρο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εταιρεία είχε εκτοξευθεί στο επίκεντρο της Wall Street, σημειώνει σε άρθρο του ο The Observer.
Η Polymarket είναι μια «αγορά πρόβλεψης» – πλατφόρμες που επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν σχεδόν σε οτιδήποτε, από τις στιλιστικές επιλογές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέχρι τα Όσκαρ. Η δημοτικότητά τους εκτοξεύεται, καθώς αξιοποιούν τη διασταύρωση των viral τάσεων στα social media, των κρυπτονομισμάτων και της ατελείωτης όρεξης της σύγχρονης διαδικτυακής κουλτούρας να μετατρέπει κάθε πτυχή της πραγματικότητας σε τζόγο.
Την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ποντάρονταν στην πλατφόρμα 2,4 δισ. δολάρια, από 1,8 δισ. την προηγούμενη εβδομάδα.