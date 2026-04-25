Polymarket: Το «καζίνο του κόσμου» των 9 δισ. δολαρίων και ο 27χρονος ιδρυτής του που το έστησε από το μπάνιο του

Ίδρυσε την Polymarket το 2020, μέσα στην πανδημία. Οι αγορές πρόβλεψης δεν ήταν νέα ιδέα. Πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άτυπες στοιχηματικές αγορές αποτελούσαν βασική πηγή εκτίμησης εκλογικών αποτελεσμάτων – και συχνά έπεφταν μέσα. Αν και η πρακτική υποχώρησε, συνέχισε να μελετάται από οικονομολόγους. Κλεισμένος στο διαμέρισμά του στο Lower East Side κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Κόπλαν μετέτρεψε το μπάνιο του σε χώρο εργασίας, αποφασισμένος να δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα.

«Η Νέα Υόρκη ήταν κλειστή», είπε στο CBS. «Και όλοι αναρωτιούνταν: πότε θα τελειώσει αυτό; πότε θα βγει το εμβόλιο; πότε θα αρθεί το lockdown; Οι αγορές πρόβλεψης μπορούν να πάρουν όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις και να τις συμπυκνώσουν σε μία πιθανότητα».

Ο Κόπλαν προωθούσε ενεργά την πλατφόρμα, στέλνοντας αναρτήσεις του σε επενδυτές και ζητώντας τους να πατήσουν “like”. Στην αρχή δεν γνώρισε επιτυχία, προσελκύοντας λίγα στοιχήματα. Υπήρχε όμως και ένα εμπόδιο: δεν είχε ρυθμιστική έγκριση. Τον Ιανουάριο του 2021 του επιβλήθηκε πρόστιμο 1,4 εκατ. δολαρίων και αναγκάστηκε να μπλοκάρει χρήστες από τις ΗΠΑ – αν και Αμερικανοί μπορούσαν ακόμη να έχουν πρόσβαση μέσω VPN και crypto wallet.

Έπειτα ήρθε το 2024. Η Polymarket έκανε δύο μεγάλες προβλέψεις και πέτυχε ντιάνα: πρώτον, ότι ο Τζο Μπάιντεν θα αποσυρόταν από την προεδρική κούρσα, δεύτερον, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κέρδιζε τις εκλογές, παρότι οι παραδοσιακές δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στην Κάμαλα Χάρις.

Ακολούθησε νέο εμπόδιο: το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε ότι ο Κόπλαν εξακολουθούσε να επιτρέπει σε Αμερικανούς να στοιχηματίζουν παράνομα, οδηγώντας στην έρευνα και την έφοδο στο σπίτι του. Όμως η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει αγκαλιάσει τα crypto, αποδείχθηκε πιο φιλική.

Τον Ιούλιο η έρευνα εγκαταλείφθηκε και τον επόμενο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εντάχθηκε στο συμβουλευτικό συμβούλιο της Polymarket. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία έλαβε τελικά ρυθμιστική άδεια για λειτουργία στις ΗΠΑ.

Το μεγάλο στοίχημα του Κόπλαν – να κινηθεί πρώτος και να περιμένει τις ρυθμιστικές αρχές να τον προλάβουν – απέδωσε. «Πρέπει να σκέφτεσαι μεγάλα πράγματα, αλλά και να αντέχεις τις αναποδιές, και εκείνος είχε πολλές», λέει ο καθηγητής οικονομικών Κόλεμαν Στράμφ του Wake Forest University.

Ο Κόπλαν το πέτυχε εν μέρει λόγω τύχης, αλλά και μέσα από σχέσεις που έχτισε. «Δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, αλλά τον βλέπεις να μιλά με traders στο Twitter. Είναι πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει και του αρέσει να συζητά με ανθρώπους… Ξέρει να μιλά και με τον απλό κόσμο και με το 1%, και αυτές είναι πολύ σημαντικές δεξιότητες».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ο Κόπλαν κάθε άλλο παρά εύκολος εργοδότης είναι. Από τα γραφεία της εταιρείας στο Μανχάταν, φέρεται να διοικεί με αυταρχικό τρόπο, φωνάζοντας συχνά στους εργαζομένους και εμφανίζεται χωρίς μπλούζα σε εταιρικά meetings στο Zoom.

«Στην αρχή, πολλοί δεν επένδυαν γιατί πίστευαν ότι ο Σέιν ήταν τρελός», δήλωσε στη WSJ ο επενδυτής της Polymarket, Samir Vasavada.

Ο Κόπλαν πιστεύει ότι οι αγορές πρόβλεψης είναι «το πιο ακριβές εργαλείο που διαθέτουμε ως ανθρωπότητα, μέχρι να δημιουργηθεί κάποια υπερ-κρυστάλλινη σφαίρα». Η λογική είναι ότι είναι ακριβείς επειδή εμπλέκεται χρήμα, το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες από ανθρώπους που έχουν οικονομικό κίνητρο να λένε την αλήθεια.

Ωστόσο, η εξάπλωση των στοιχημάτων για πολέμους έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις για αυστηρότερη ρύθμιση στο Κογκρέσο. Οι κατηγορίες για insider trading σε Βενεζουέλα και Ιράν δημιουργούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Το σκάνδαλο Μαδούρο και ο στρατιώτης των 400.000 δολαρίων

Αμερικανός στρατιωτικός κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε διαβαθμισμένες πληροφορίες για να ποντάρει στην πτώση του Νικολάς Μαδούρο. Με επένδυση 30.000 δολαρίων, κέρδισε πάνω από 400.000$.

Ο στρατιώτης Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες για να στοιχηματίσει στην επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, ο 38χρονος είχε τοποθετήσει περισσότερα από 30.000 δολάρια σε 13 στοιχήματα στον ιστότοπο Polymarket, τα οποία αφορούσαν ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα ή την πτώση το προέδρου Μαδούρο.

Η υπόθεση επιβεβαίωσε τους φόβους ότι οι αγορές προβλέψεων μπορούν να μετατραπούν σε μηχανισμό εκμετάλλευσης κρατικών μυστικών.