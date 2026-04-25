Polymarket: Το «καζίνο του κόσμου» των 9 δισ. δολαρίων και ο 27χρονος ιδρυτής του που το έστησε από το μπάνιο του

Μαργαρίτα Τζαγκαράκη

Σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει γίνει το πιο πολύτιμο νόμισμα του κόσμου, η στοιχηματική πλατφόρμα Polymarket έχει καταφέρει να τη μετατρέψει σε ένα τεράστιο καζίνο. Μια πλατφόρμα όπου τα πάντα μπορούν να γίνουν στοίχημα: από εκλογικά αποτελέσματα και πολέμους μέχρι οικονομικές κρίσεις και παγκόσμια γεγονότα πριν ακόμα συμβούν. Πίσω από αυτήν κρύβεται ένας 27χρονος δισεκατομμυριουχος Νεοϋορκέζος, ο Σέιν Κόπλαν. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα ξεκίνησαν από το μπάνιο του σπιτιού του…

Ο Σέιν Κόπλαν έχει χτίσει μέσα σε λίγα χρόνια μια αυτοκρατορία αξίας 9 δισ. δολαρίων, μετατρέποντας τις αγορές πρόβλεψης σε ένα νέο είδος χρηματοοικονομικού τζόγου όπου στοιχήματα τοποθετούνται για σχεδόν ο,τιδήποτε. Από στρατιωτικές επιχειρήσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις έως… αισθητήρες θερμοκρασίας, η πλατφόρμα Polymarket βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών για ύποπτα στοιχήματα, πιθανή εσωτερική πληροφόρηση και κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων μέσα σε λίγες ώρες. Η πλατφόρμα λειτουργεί πάνω σε κρυπτονομίσματα, προσφέροντας ανωνυμία και ελευθερία κινήσεων.

Τον Νοέμβριο του 2024, οκτώ ημέρες μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, πράκτορες του FBI έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος του Σέιν Κόπλαν στη Νέα Υόρκη. Κατέσχεσαν τους υπολογιστές και τα κινητά του, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για το αν η εταιρεία του, η Polymarket, επέτρεπε παράνομα σε Αμερικανούς χρήστες να στοιχηματίζουν χωρίς άδεια.

Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, η Polymarket εξασφάλισε επένδυση 2 δισ. δολαρίων από τους ιδιοκτήτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, αποτιμώντας την εταιρεία στα 9 δισ. δολάρια.

Ο Κόπλαν έγινε ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Στην πρόσοψη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης εμφανίστηκε το όνομα της εταιρείας με τη φράση «against all odds».

Από «ξεγραμμένη υπόθεση», όπως ο ίδιος είπε, η Polymarket βρέθηκε στο κέντρο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εταιρεία είχε εκτοξευθεί «από ξεγραμμένη υπόθεση», όπως είπε ο ίδιος ο Κόπλαν, στο επίκεντρο της Wall Street, σημειώνει σε άρθρο του ο The Observer.

Η Polymarket είναι μια «αγορά πρόβλεψης» – πλατφόρμες που επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν σχεδόν σε οτιδήποτε, από τις στιλιστικές επιλογές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέχρι τα Όσκαρ. Η δημοτικότητά τους εκτοξεύεται, καθώς αξιοποιούν τη διασταύρωση των viral τάσεων στα social media, των κρυπτονομισμάτων και της ατελείωτης όρεξης της σύγχρονης διαδικτυακής κουλτούρας να μετατρέπει κάθε πτυχή της πραγματικότητας σε τζόγο.

Την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ποντάρονταν στην πλατφόρμα 2,4 δισ. δολάρια, από 1,8 δισ. την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο φτάνει στο ελικοδρόμιο του κέντρου του Μανχάταν, καθώς κατευθύνεται προς το δικαστήριο Daniel Patrick Manhattan των Ηνωμένων Πολιτειών
Ο συλληφθείς Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο φτάνει στο ελικοδρόμιο του κέντρου του Μανχάταν, καθώς κατευθύνεται προς το δικαστήριο Daniel Patrick Manhattan των ΗΠΑ / REUTERS

Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων στοιχηματίζεται στη γεωπολιτική. Πριν οι κομάντος της Delta Force συλλάβουν τον Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, ένας λογαριασμός στοιχημάτισε 34.000 δολάρια στην Polymarket για το αν ο ηγέτης της Βενεζουέλας θα ανατρεπόταν και κέρδισε 400.000$.

Το μοτίβο επαναλήφθηκε αυτόν τον μήνα, όταν κάποιος κέρδισε 553.000 δολάρια από στοιχήματα για το Ιράν, λίγο πριν σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Αυτά τα περιστατικά «κατάλληλου timing» άρχισαν να προκαλούν ερωτήματα: απλή τύχη ή υπήρχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες;

Είναι πιθανό οι χρήστες να στάθηκαν απλώς εξαιρετικά τυχεροί. Όμως πολλοί δυσπιστούν και υποψιάζονται ότι αξιωματούχοι εκμεταλλεύτηκαν τη γνώση από άκρως απόρρητα πολεμικά σχέδια. Το γεγονός ότι η Polymarket δέχεται μόνο κρυπτονομίσματα, τα οποία προσφέρουν ανωνυμία, φαίνεται να την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρίτσι Τόρες έχει χαρακτηρίσει αυτές τις αγορές «βόθρο διαφθοράς».

Ο Κόπλαν έχει απορρίψει τις επικρίσεις. «Όσο πιο πλούσιοι γινόμαστε, τόσο περισσότεροι haters εμφανίζονται», δήλωσε πρόσφατα. Αυτή η στάση χαρακτηρίζει την ανοδική του πορεία.

Σέιν Κόπλαν, ο ιδρυτής της Polymarket, που στα 14 ήθελε να δημιουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών

Ο Νεοϋορκέζος είναι παιδί δύο Νοτιοαφρικανών ακαδημαϊκών, οι οποίοι χώρισαν όταν ήταν μικρός. Ο πατέρας του, τον οποίο έχει περιγράψει ως «τρελό επιστήμονα», μελετούσε ψυχολογικές διαταραχές. Η μητέρα του δίδασκε στο τμήμα κινηματογράφου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU). Ο Κόπλαν ήταν ιδιαίτερα ευφυής μαθητής, αλλά δυσκολευόταν στο σχολείο. Παρότι αρίστευσε στις εξετάσεις, κάποια στιγμή μπήκε σε τάξη για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως έφηβος είχε πολλές επιχειρηματικές ιδέες και παρακολουθούσε στενά την πορεία των τεχνολογικών δισεκατομμυριούχων. Στα 14 του, ήθελε να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών και έστειλε email στο γραφείο της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ζητώντας συνάντηση για να συζητήσει τη νομική διαδικασία. Δεν έλαβε απάντηση. Στα 16 του βρήκε την πρώτη του δουλειά εμφανιζόμενος απροειδοποίητα σε startup τεχνολογίας, αφού αγνόησαν επανειλημμένα τα αιτήματά του για πρακτική.

Στη συνέχεια μπήκε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για να σπουδάσει πληροφορική, αλλά την εγκατέλειψε μετά το πρώτο εξάμηνο. Ακολούθησαν διάφορα εγχειρήματα στον χώρο των crypto, με τα οποία ήδη πειραματιζόταν. Το 2014 αγόρασε Ethereum αξίας 150 δολαρίων, το οποίο σήμερα θα άξιζε περίπου 1 εκατ. δολάρια. Όμως γρήγορα απογοητεύτηκε από τη διάχυτη απάτη στον χώρο.

Σέιν Κόπλαν, ο CEO της Polymarket
Σέιν Κόπλαν, ο CEO της Polymarket / Photo by Evan Agostini / Invision / AP

Ίδρυσε την Polymarket το 2020, μέσα στην πανδημία. Οι αγορές πρόβλεψης δεν ήταν νέα ιδέα. Πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άτυπες στοιχηματικές αγορές αποτελούσαν βασική πηγή εκτίμησης εκλογικών αποτελεσμάτων – και συχνά έπεφταν μέσα. Αν και η πρακτική υποχώρησε, συνέχισε να μελετάται από οικονομολόγους. Κλεισμένος στο διαμέρισμά του στο Lower East Side κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Κόπλαν μετέτρεψε το μπάνιο του σε χώρο εργασίας, αποφασισμένος να δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα.

«Η Νέα Υόρκη ήταν κλειστή», είπε στο CBS. «Και όλοι αναρωτιούνταν: πότε θα τελειώσει αυτό; πότε θα βγει το εμβόλιο; πότε θα αρθεί το lockdown; Οι αγορές πρόβλεψης μπορούν να πάρουν όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις και να τις συμπυκνώσουν σε μία πιθανότητα».

Ο Κόπλαν προωθούσε ενεργά την πλατφόρμα, στέλνοντας αναρτήσεις του σε επενδυτές και ζητώντας τους να πατήσουν “like”. Στην αρχή δεν γνώρισε επιτυχία, προσελκύοντας λίγα στοιχήματα. Υπήρχε όμως και ένα εμπόδιο: δεν είχε ρυθμιστική έγκριση. Τον Ιανουάριο του 2021 του επιβλήθηκε πρόστιμο 1,4 εκατ. δολαρίων και αναγκάστηκε να μπλοκάρει χρήστες από τις ΗΠΑ – αν και Αμερικανοί μπορούσαν ακόμη να έχουν πρόσβαση μέσω VPN και crypto wallet.

Έπειτα ήρθε το 2024. Η Polymarket έκανε δύο μεγάλες προβλέψεις και πέτυχε ντιάνα: πρώτον, ότι ο Τζο Μπάιντεν θα αποσυρόταν από την προεδρική κούρσα, δεύτερον, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κέρδιζε τις εκλογές, παρότι οι παραδοσιακές δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στην Κάμαλα Χάρις. 

Ακολούθησε νέο εμπόδιο: το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε ότι ο Κόπλαν εξακολουθούσε να επιτρέπει σε Αμερικανούς να στοιχηματίζουν παράνομα, οδηγώντας στην έρευνα και την έφοδο στο σπίτι του. Όμως η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει αγκαλιάσει τα crypto, αποδείχθηκε πιο φιλική.

Τον Ιούλιο η έρευνα εγκαταλείφθηκε και τον επόμενο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εντάχθηκε στο συμβουλευτικό συμβούλιο της Polymarket. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία έλαβε τελικά ρυθμιστική άδεια για λειτουργία στις ΗΠΑ.

Το μεγάλο στοίχημα του Κόπλαν – να κινηθεί πρώτος και να περιμένει τις ρυθμιστικές αρχές να τον προλάβουν – απέδωσε. «Πρέπει να σκέφτεσαι μεγάλα πράγματα, αλλά και να αντέχεις τις αναποδιές, και εκείνος είχε πολλές», λέει ο καθηγητής οικονομικών Κόλεμαν Στράμφ του Wake Forest University.

Ο Κόπλαν το πέτυχε εν μέρει λόγω τύχης, αλλά και μέσα από σχέσεις που έχτισε. «Δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, αλλά τον βλέπεις να μιλά με traders στο Twitter. Είναι πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει και του αρέσει να συζητά με ανθρώπους… Ξέρει να μιλά και με τον απλό κόσμο και με το 1%, και αυτές είναι πολύ σημαντικές δεξιότητες».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ο Κόπλαν κάθε άλλο παρά εύκολος εργοδότης είναι. Από τα γραφεία της εταιρείας στο Μανχάταν, φέρεται να διοικεί με αυταρχικό τρόπο, φωνάζοντας συχνά στους εργαζομένους και εμφανίζεται χωρίς μπλούζα σε εταιρικά meetings στο Zoom.

«Στην αρχή, πολλοί δεν επένδυαν γιατί πίστευαν ότι ο Σέιν ήταν τρελός», δήλωσε στη WSJ ο επενδυτής της Polymarket, Samir Vasavada.

Ο Κόπλαν πιστεύει ότι οι αγορές πρόβλεψης είναι «το πιο ακριβές εργαλείο που διαθέτουμε ως ανθρωπότητα, μέχρι να δημιουργηθεί κάποια υπερ-κρυστάλλινη σφαίρα». Η λογική είναι ότι είναι ακριβείς επειδή εμπλέκεται χρήμα, το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες από ανθρώπους που έχουν οικονομικό κίνητρο να λένε την αλήθεια.

Ωστόσο, η εξάπλωση των στοιχημάτων για πολέμους έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις για αυστηρότερη ρύθμιση στο Κογκρέσο. Οι κατηγορίες για insider trading σε Βενεζουέλα και Ιράν δημιουργούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Το σκάνδαλο Μαδούρο και ο στρατιώτης των 400.000 δολαρίων

Αμερικανός στρατιωτικός κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε διαβαθμισμένες πληροφορίες για να ποντάρει στην πτώση του Νικολάς Μαδούρο. Με επένδυση 30.000 δολαρίων, κέρδισε πάνω από 400.000$.

Ο στρατιώτης Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες για να στοιχηματίσει στην επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, ο 38χρονος είχε τοποθετήσει περισσότερα από 30.000 δολάρια σε 13 στοιχήματα στον ιστότοπο Polymarket, τα οποία αφορούσαν ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα ή την πτώση το προέδρου Μαδούρο.

Η υπόθεση επιβεβαίωσε τους φόβους ότι οι αγορές προβλέψεων μπορούν να μετατραπούν σε μηχανισμό εκμετάλλευσης κρατικών μυστικών.

Polymarket logo
Polymarket logo / REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Τα «ύποπτα στοιχήματα», η σκιά της κατασκοπείας και οι θερμοκρασίες στο Παρίσι

Σύμφωνα με έρευνες των Financial Times, λίγες ώρες πριν από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, δώδεκα λογαριασμοί πραγματοποίησαν συντονισμένα στοιχήματα ότι η επίθεση θα συμβεί.

Κέρδισαν συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, με χρονισμό που υποδήλωνε πιθανή γνώση εσωτερικής πληροφόρησης. Η ύπαρξη ανώνυμων crypto-wallets καθιστά σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό των χρηστών. Για πολλούς πολιτικούς, αυτό δεν είναι πλέον απλώς οικονομικό ζήτημα αλλά θέμα εθνικής ασφάλειας.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη γεωπολιτική.

Σε μία από τις πιο παράξενες περιπτώσεις, χρήστες φέρονται να «πείραξαν» και να αλλοίωσαν μετεωρολογικό αισθητήρα στο Παρίσι χρησιμοποιώντας ένα πιστολάκι μαλλιών, επηρεάζοντας στοιχήματα για τη θερμοκρασία.

Άλλες φορές, η Polymarket έχει δεχθεί κριτική για στοιχήματα ακόμη και πάνω σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ή περιστατικά ζωής και θανάτου.

Σε ένα περιστατικό που προκάλεσε πολιτική κατακραυγή, η πλατφόρμα επέτρεψε στοιχήματα για το πότε θα διασωθούν Αμερικανοί πιλότοι μαχητικών που είχαν καταρριφθεί στο Ιράν, πριν τελικά τα αποσύρει μετά από παρέμβαση βουλευτών.

«Μια κλεπτοκρατία χωρίς προηγούμενο»

Ο αριστερός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς έχει μιλήσει για «κλεπτοκρατία», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει περιγράψει τον κόσμο ως «ένα τεράστιο καζίνο». Ο ίδιος ο Κόπλαν πιστεύει ότι οι αγορές προβλέψεων είναι «το πιο ακριβές εργαλείο που έχει δημιουργήσει η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα».

«Η οικογένεια Τραμπ κέρδισε 4 δισεκατομμύρια δολάρια χάρη στην προεδρία», κατήγγειλε μέσω του X, ο Σάντερς, επικαλούμενος λεπτομερή στοιχεία.

Στα τέλη Μαρτίου, μαζικές πωλήσεις στην αγορά πετρελαίου μερικά λεπτά πριν από μια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί διεξαγωγής συνομιλιών με το Ιράν τροφοδότησε τις υποψίες χρηματιστών και πολιτικών που είδαν σ' αυτές την ένδειξη της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς ενός ειδικού για το Γαλλικό Πρακτορείο, οι συναλλαγές αυτές μπορεί να απέφεραν κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων χάρη στην απότομη πτώση των τιμών που μαύρου χρυσού που ακολούθησε την ανακοίνωση του προέδρου.

Τα μέλη της οικογένειας Τραμπ αποκόμισαν επίσης κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων χάρη στα κρυπτονομίσματα, μια αγορά την οποία ο αμερικανός πρόεδρος επεδίωξε να απορρυθμίσει.

Όμως η νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την Polymarket μοιάζει πιο περίπλοκη και ανησυχητική: μια αγορά όπου η πληροφορία και το χρήμα συνυπάρχουν χωρίς σαφή όρια και όπου κάθε γεγονός του κόσμου – από μια εκλογή μέχρι έναν πόλεμο – μπορεί να μετατραπεί σε στοίχημα πριν ακόμη συμβεί.

