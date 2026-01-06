Στοιχημάτισε 32.500 δολάρια στη σύλληψη Μαδούρο και έβγαλε 436.000: Φήμες για εσωτερική πληροφόρηση «αγγίζουν» τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Στοιχήματα δεκάδων χιλιάδων δολαρίων στο Polymarket λίγο πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, προκαλούν ερωτήματα.

Λίγο πριν ο αμερικανικός στρατός εξαπολύσει επίθεση στη Βενεζουέλα και συλλάβει τον Νικολάς Μαδούρο, ένας λογαριασμός στο Polymarket – τη γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα προβλέψεων, στοιχημάτισε μεγάλα ποσά σε πολύ ύποπτο χρονικό πλαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, που επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε πραγματικά γεγονότα, οι χρήστες στοιχημάτιζαν για το αν και πότε ο Μαδούρο θα απομακρυνόταν από την εξουσία, με τις αποδόσεις για αποχώρησή του έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να διαμορφώνονται στα 0,07 δολάρια, αργά το βράδυ της Παρασκευής, 2 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, μέσα σε διάστημα 24 ωρών πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο νεοσύστατος λογαριασμός στο Polymarket τοποθέτησε περισσότερα από 32.000 δολάρια σε στοιχήματα σχετικά με την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, 3 Ιανουαρίου – όταν επιβεβαιώθηκε ότι ο Μαδούρο βρισκόταν υπό κράτηση στις ΗΠΑ – ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε αποκομίσει κέρδη άνω των 430.000 δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταυτότητα του παίκτη παραμένει άγνωστη, καθώς ο λογαριασμός εμφανίζεται μόνο με έναν κωδικό blockchain. Η Polymarket δεν έχει, μέχρι στιγμής, σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.

Οι φήμες «αγγίζουν» τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Τα έγκαιρα στοιχήματα, που τοποθετήθηκαν στην Polymarket μόλις λίγες ώρες πριν γίνει δημόσια γνωστή η είδηση της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα, αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από την εσωτερική πληροφόρηση, τη δεοντολογία και την αυξανόμενη επιρροή των αγορών προβλέψεων.

Ο λόγος που ακούγεται ακόμη και το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι επειδή ο μεγαλύτερος γιος του Προέδρου των ΗΠΑ διατηρεί συμβουλευτικό ρόλο, τόσο στην Polymarket, όσο και στην Kalshi, γεγονός που ενισχύει το πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση.

Εκπρόσωπος της Kalshi, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η πλατφόρμα «απαγορεύει ρητά κάθε μορφή συναλλαγής με χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής κυβερνητικών στελεχών σε αγορές που σχετίζονται με κρατικές δραστηριότητες».

Για εβδομάδες, τα στοιχήματα που προέβλεπαν ότι ο Μαδούρο θα απομακρυνθεί από την εξουσία έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, παρέμεναν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κάτι που, όμως, άλλαξε ραγδαία.

Η ταχύτητα και το μέγεθος των κερδών προσέλκυσαν αμέσως την προσοχή στο διαδίκτυο. Χρήστες στα social media χαρακτήρισαν αυτές τις συναλλαγές ως ύποπτες, εικάζοντας ότι ο εν λόγω χρήστης ενδέχεται να είχε εσωτερική πληροφόρηση.

Κάποιοι υπαινίχθηκαν ακόμη και πιθανές διασυνδέσεις με το Πεντάγωνο ή με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο επενδυτής και podcaster, Τζο Πομπλιάνο παρενέβη δημόσια, επισημαίνοντας μία θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των αγορών προβλέψεων και των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών αγορών.

«Η εσωτερική πληροφόρηση όχι μόνο επιτρέπεται στις αγορές προβλέψεων, αλλά ενθαρρύνεται κιόλας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter). Το σχόλιό του υπογράμμισε ένα βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών αυτών των αγορών: ότι είναι πιο ακριβείς όταν οι συμμετέχοντες που έχουν εσωτερική πληροφόρηση μπορούν να συναλλάσσονται ελεύθερα.

A newly created Polymarket account invested over $30,000 yesterday in Maduro’s exit. The US then took Maduro into custody overnight, and the trader profited $400,000 in less than 24 hours. Insider trading is not only allowed on prediction markets; it’s encouraged. https://t.co/EtZyW1IWTa pic.twitter.com/MzsU9kOU73 — Joe Pompliano (@JoePompliano) January 3, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Wall Street Journal», τα στοιχήματα για την αποχώρηση του Μαδούρο άρχισαν να αυξάνονται λίγο πριν τις 10 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, έπειτα από εβδομάδες στασιμότητας.

Άλλες πλατφόρμες έδειξαν παρόμοιες τάσεις, αν και λιγότερο έντονες.

Στην Kalshi, τα στοιχήματα ότι ο Μαδούρο θα εγκατέλειπε το αξίωμα πριν από τον Φεβρουάριο, διαπραγματεύονταν γύρω στα 13 σεντς, υποδηλώνοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ακόμη και πριν από την επιβεβαίωση της σύλληψής του. Παρ’ όλα αυτά, οι συναλλαγές στο Polymarket ξεχώρισαν τόσο για τον χρονισμό, όσο και για την κερδοφορία τους.