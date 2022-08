Η τιμή του νερού αυξάνεται για τους μεγάλους καταναλωτές, αναστέλλονται οι καθαρισμοί δρόμων αλλά και το πότισμα των πάρκων στην Πορτογαλία. Σε όλα αυτά τα μέτρα οδηγήθηκε η κυβέρνηση της χώρας, εξαιτίας της ξηρασίας που πλήττει πολλές περιοχές της.

Η Πορτογαλία πλήττεται από σοβαρή ξηρασία μετά τα κύματα καύσωνα των τελευταίων μηνών. Έτσι, ο υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας, Ντουάρτε Κορντέιρο, δήλωσε ότι από τα 61 φράγματα στην Πορτογαλία, τα 10 είναι σε κρίσιμη κατάσταση με τον αποθηκευμένο όγκο νερού να έχει πέσει κάτω από το 20% της χωρητικότητάς τους.

Αυτά τα σχεδόν άδεια φράγματα παρέχουν νερό σε 40 δήμους στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας και σε τρεις στο Αλγκάρβε, στον νότο.

Στους 43 δήμους που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την ξηρασία, η κυβέρνηση συνέστησε, να αυξήσουν την τιμή του νερού για τις οικογένειες και τις εταιρείες που καταναλώνουν περισσότερα από 15 κυβικά μέτρα νερού μηνιαίως. Η μέση οικογένεια στην Πορτογαλία καταναλώνει 10 κυβικά μέτρα νερού τον μήνα.

