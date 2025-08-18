Πορτογαλία: Νεκρός πυροσβέστης στη μάχη με τις πυρκαγιές

Ένα νέο δράμα πλήττει την Πορτογαλία που φλέγεται. Την Κυριακή (17.08.2025), ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ενώ συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατά των καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα. Δύο συνάδελφοί του τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα χαιρέτισε «την αδιάκοπη αφοσίωση» των πυροσβεστών.

Ο πυροσβέστης αυτός είναι το δεύτερο θύμα που καταγράφεται από την αρχή των φετινών πυρκαγιών. Την Παρασκευή, ένας πρώην δήμαρχος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Γκουάρντα, στα ανατολικά της Πορτογαλίας, ενώ συμμετείχε και εκείνος στις προσπάθειες κατάσβεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χιλιάδες πυροσβέστες κινητοποιημένοι

Το πρωί της Δευτέρας, περίπου 2.000 πυροσβέστες παρέμεναν σε επιχειρήσεις σε πολλαπλά μέτωπα στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας. Μόνο στο μέτωπο του Αργανίλ έχουν αναπτυχθεί χίλιοι άνδρες.

Απέναντι στην έκταση της κρίσης, η Λισαβόνα ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, όπως και η Μαδρίτη. Δύο σουηδικά αεροσκάφη αναμένονταν τη Δευτέρα, ενώ τα Canadair που έστειλε το Μαρόκο θα παραμείνουν μέχρι την Τετάρτη, όπως διευκρίνισε η υπουργός Εσωτερικών Μαρία Λουσία Αμαράλ.

Παράταση των έκτακτων μέτρων

Οι πορτογαλικές αρχές παρέτειναν επίσης έως την Τρίτη τα έκτακτα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, τα οποία απαγορεύουν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε ορισμένα δάση καθώς και τη χρήση πυροτεχνημάτων.

Από την αρχή του έτους, σχεδόν 1.850.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί — έκταση μεγαλύτερη από εκείνη που καταστράφηκε σε ολόκληρο το 2024 (1.360.000 στρέμματα), σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Ινστιτούτου Δασών (ICNF).