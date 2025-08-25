Πορτογαλία: Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν ρεκόρ 640.000 στρεμμάτων

Ένα ιστορικό πύρινο μέτωπο έπληξε την Πορτογαλία. Η πυρκαγιά, που πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο, κατέκαψε 644.510 στρέμματα στις περιφέρειες Κοΐμπρα, Γκουάρντα και Καστέλο Μπράνκο, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα μας», δήλωσε στο AFP ο διοικητής Τέλμο Φερέιρα. Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2017, όταν είχαν καεί 530.000 εκτάρια σε μία μόνο φωτιά.

Η πυρκαγιά, που προκλήθηκε από σειρά κεραυνών σε δύσβατη περιοχή στη Πορτογαλία, οδήγησε στην κινητοποίηση 963 πυροσβεστών και 300 οχημάτων για επιχειρήσεις επιτήρησης, ώστε να αποφευχθούν νέες αναζωπυρώσεις. Καμία σοβαρή εστία δεν είχε καταγραφεί τη Δευτέρα (25.08.2025). Ωστόσο, οι πυροσβέστες παρέμειναν σε επιφυλακή για πιθανά νέα μέτωπα.

Την Κυριακή, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ανεβάζοντας στους τέσσερις τον αριθμό των θυμάτων.

Όπως και η γειτονική Ισπανία, όπου επίσης τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα πυρκαγιών: περισσότερα από 60.000 εκτάρια έχουν καεί από τα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Η απειλή του κλίματος

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα EFFIS, σχεδόν 278.000 εκτάρια έχουν καταστραφεί στην Πορτογαλία από τα τέλη Ιουλίου. Η χώρα είχε ήδη βιώσει μια μαύρη χρονιά το 2017, με 563.000 εκτάρια να γίνονται στάχτη και 119 θανάτους.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η Ιβηρική χερσόνησος είναι από τις πιο ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή, με ολοένα και μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες και ξηρασίες που ξεραίνουν τη βλάστηση και ευνοούν τις δασικές πυρκαγιές.