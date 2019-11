Πώς η ροκ έγινε μέταλ… σε ένα ντοκιμαντέρ

Επιτέλους κάτι εδώ και καιρό αναμενόμενο: από την εταιρεία Cleopatra Entertainment θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες το ντοκιμαντέρ «Come On Feel the Noize: The Story of How Rock Became Metal».