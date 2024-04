Πώς ο καρκίνος της Κέιτ Μίντλετον άλλαξε τη σχέση της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ διανύουν μία πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή τους λόγω της διάγνωσης της πριγκίπισσας της Ουαλίας με καρκίνο.

Τόσο η Κέιτ Μίντλετον όσο και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχουν αλλάξει κατά πολύ την καθημερινότητά του, όμως προτεραιότητά τους παραμένουν πάντα τα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις.

Μιλώντας στο Hello, ο βασιλικός συγγραφέας Robert Jobson, του οποίου το βιβλίο «Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen» θα δημοσιευτεί στις 4 Ιουλίου 2024, είπε ότι το πρόβλημα υγείας και ο κοινός αγώνας που δίνουν τους έχει φέρει πιο κοντά και θα βγουν πιο δυνατοί από αυτό.

«Τα σκαμπανεβάσματα, που έχουν αντιμετωπίσει μαζί, έχουν εδραιώσει τον δεσμό τους ο οποίος είναι πλέον ακλόνητος», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γουίλιαμ είναι ο βράχος της Κέιτ. Είναι η σταθερή αξία στη ζωή της και αυτή βρίσκεται στην καρδιά του», τόνισε.

Το βασιλικό ζευγάρι γνωρίστηκε όταν ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του St Andrews και έγιναν στενοί φίλοι πριν ανθίσει το ειδύλλιο το 2002.

Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που δημοσιοποιήθηκε η σχέση τους, αφού δηλαδή ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον φωτογραφήθηκαν μαζί στις πίστες του ελβετικού χιονοδρομικού κέντρου Klosters.

Μπορεί να έχει περάσει καιρός από τα ξένοιαστα εκείνα πρώτα χρόνια του έρωτά τους, αλλά ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι αφοσιωμένος στη σύζυγό του όσο ποτέ και αποφασισμένος να είναι δίπλα της ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Αν και οι ευθύνες και υποχρεώσεις τους απέναντι στο στέμμα και τα βασιλικά καθήκοντα θα αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς προετοιμάζονται για το πεπρωμένο τους ως βασιλιάς και βασίλισσα, το ζευγάρι επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στην οικογένεια αυτή τη στιγμή.

Θέλουν να διατηρήσουν τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά για τα παιδιά τους, τον 10χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 8χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 6χρονο πρίγκιπα Λούις, που σήμερα (23.04.2024) έχει τα γενέθλιά του.

«Η Κέιτ κάνει ό,τι μπορεί για να τηρήσει μια ρουτίνα για χάρη των παιδιών», είπε ο βασιλικός ειδικός. «Ήταν τεράστιο σοκ όταν έμαθαν για πρώτη φορά τη διάγνωση, αλλά είναι και οι δύο ψυχικά δυνατοί».

«Αναμφίβολα, το ζευγάρι έχει έρθει πιο κοντά» κατέληξε.