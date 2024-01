Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν από τους πρώτους ηγέτες που έσπευσαν να καταδικάσουν το μακελειό στο Ιράν, με τους πάνω από 100 νεκρούς.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν όχι μόνον καταδίκασε την επίθεση στο Ιράν, αλλά δήλωσε και «σοκαρισμένος από την αγριότητά της» καθώς άφησε πίσω της τουλάχιστον 103 νεκρούς κοντά στον τάφο του στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης Κάσεμ Σουλεϊμανί, που δολοφονήθηκε το 2020.

«Η δολοφονία φιλειρηνικών ανθρώπων που επισκέπτονται ένα νεκροταφείο είναι σοκαριστική ως προς την αγριότητα και τον κυνισμό της», τόνισε σε συλλυπητήριο μήνυμά του προς τον Ιρανό ομόλογό του Εμπραχίμ Ραϊσί και τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

