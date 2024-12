Πούτιν: Ξεκινάμε μαζική παραγωγή πυραύλων «Oreshnik» – Η Δύση μας ωθεί στις «κόκκινες γραμμές»

Με τη Δύση… τα έβαλε για άλλη μια φορά ο Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας ότι ωθεί τη Ρωσία στις «κόκκινες γραμμές» της σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα το ανεχθεί και θα αναγκάσει τη Μόσχα να απαντήσει. Παράλληλα ανέφερε ότι θα ξεκινήσουν σύντομα τη μαζική παραγωγή πυραύλων Oreshnik.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνάντηση που είχε με αξιωματούχους του τομέα άμυνας, η Ρωσία παρακολουθεί την αμερικανική πιθανή ανάπτυξη πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς με ανησυχία.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα άρει όλους τους δικούς της εκούσιους περιορισμούς στην ανάπτυξη των δικών της πυραύλων, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην ανάπτυξη τέτοιων πυραύλων.

Ο Πούτιν, που δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πάρει τον έλεγχο 189 οικισμών στην Ουκρανία μέχρι στιγμής φέτος, είπε ότι τα ρωσικά πυρηνικά όπλα υπάρχουν για λόγους αποτροπής.

