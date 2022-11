Το «ανθρώπινο» πρόσωπό του ήθελε να δείξει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, συναντώντας σήμερα μητέρες στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία.

Στο απόσπασμα που μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνεται ένας Βλαντιμίρ Πούτιν να «συμπάσχει» με τις μητέρες των στρατιωτών, κομπιάζοντας, βαριανασαίνοντας και καθαρίζοντας κάθε τόσο τον λαιμό του. Μπροστά στην κάμερα.

Φυσικά τα ίδια ρωσικά κανάλια – όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters – έδειξαν τις μητέρες των στρατιωτών να ακούν τις δηλώσεις του Πούτιν, αλλά τα δικά τους σχόλια προς τον πρόεδρο δεν συμπεριλήφθηκαν στο ίδιο μαγνητοσκοπημένο απόσπασμα.

Καθισμένος με μια ομάδα μητέρων γύρω από το ένα τραπέζι, με τσάι, κέικ και φρούτα, ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα συμμερίζεται τον πόνο όσων έχασαν τους γιους τους.

«Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι εγώ προσωπικά και ολόκληρη η ηγεσία της χώρας –συμμεριζόμαστε τον πόνο σας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια ενός γιου –ειδικά για μία μητέρα», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Putin holds a meeting with the mothers of servicemen pic.twitter.com/rdFSgJtzTx