Στην παραδοχή ότι στη Ρωσία δρουν ομάδες σαμποτέρ προχώρησε εμμέσως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, καλώντας την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση.

Επιπλέον ο Πούτιν «ομολόγησε» πως ρωσικές υποδομές έχουν δεχθεί πλήγματα από «ομάδες δολιοφθοράς» που μπαίνουν στη χώρα από την Ουκρανία.

«Οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες παραδοσιακά και συνεχώς δραστηριοποιούνταν στην Ρωσία και τώρα έχουν ρίξει πρόσθετο προσωπικό, τεχνικούς και άλλους πόρους εναντίον μας. Πρέπει να αντιδράσουμε αναλόγως», δήλωσε ο Πούτιν σε ομιλία του ενώπιον αξιωματούχων της FSB.

Ο Ρώσος πρόεδρος παρότρυνε την FSB να εντείνει την δραστηριότητα της για να αντιμετωπίσει αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε αυξανόμενες επιχειρήσεις κατασκοπείας και δολιοφθοράς που πραγματοποιούνται κατά της Ρωσίας από την Ουκρανία και τη Δύση.

Στην ίδια ομιλία του o Πούτιν δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας πρέπει να σταματήσει «τις ομάδες δολιοφθοράς» που μπαίνουν στην Ρωσία από την Ουκρανία, να αναβαθμίσει την προστασία των σημαντικών υποδομών και να αποτρέψει τις όποιες προσπάθειες γίνονται από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες να αναζωογονήσουν αυτό που αποκάλεσε τρομοκρατικούς ή εξτρεμιστικούς πυρήνες στο έδαφος της Ρωσίας.

"Russian President Vladimir Putin told the FSB domestic security service on Tuesday to step up its activity to counter what he said was increasing espionage and sabotage against Russia by Ukraine and the West."https://t.co/TYHFdiVRbT