Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε σήμερα την Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, ότι έχει εδαφικές φιλοδοξίες στην πρώην Σοβιετική Ένωση, και είπε πως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της γειτονικής χώρας και στενής συμμάχου της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον της Ρωσίας.

Αφορμή το γεγονός ότι η Επιτροπή Ασφαλείας της Βαρσοβίας αποφάσισε την Τετάρτη να μετακινήσει στρατιωτικές μονάδες στην ανατολική Πολωνία μετά την άφιξη μελών της ρωσικής μισθοφορικής δύναμης Wagner στη Λευκορωσία, όπως μετέδωσε σήμερα το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων PAP επικαλούμενο τον γραμματέα της επιτροπής.

Την Τετάρτη, ο επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν θεάθηκε σε ένα βίντεο να καλωσορίζει τους μαχητές του στη Λευκορωσία, λέγοντάς τους ότι δεν πρόκειται προς το παρόν να λάβουν περαιτέρω μέρος στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά διατάζοντάς τους να μαζέψουν δυνάμεις για την Αφρική ενόσω θα εκπαιδεύουν τον λευκορωσικό στρατό.

Χθες Πέμπτη, η Λευκορωσία είπε πως οι μισθοφόροι της Wagner άρχισαν να εκπαιδεύουν ειδικές δυνάμεις της Λευκορωσίας σε στρατιωτικό πεδίο μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία.

Εξάλλου η Ρωσία άρχισε τις τελευταίες εβδομάδες να τοποθετεί τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία για πρώτη φορά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απευθυνόμενος στα μέλη του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας – σε ομιλία που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση – υποστήριξε πως η Μόσχα θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Λευκορωσίας, η οποία σχηματίζει ένα χαλαρό “Ενωσιακό Κράτος” με τη Ρωσία, “με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας“.

"Aggression against Belarus will mean aggression against the Russian Federation, Moscow will respond with all available means," Putin said. pic.twitter.com/Nk3BK19WFm

Ο Πούτιν είπε ακόμη πως υπάρχουν αναφορές του Τύπου για σχέδια χρήσης μιας πολωνο-λιθουανικής δύναμης για επιχειρήσεις στη δυτική Ουκρανία – τμήματα της οποίας ανήκαν στο παρελθόν στην Πολωνία- και τελικά κατάληψης εδάφους εκεί.

“Είναι καλά γνωστό πως ονειρεύονται επίσης τη λευκορωσική γη”, είπε, επίσης χωρίς να δίνει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει τον ισχυρισμό του.

Ο Πούτιν ανέφερε ακόμη πως οι δυτικές περιοχές της Πολωνίας ανήκαν στην τότε Σοβιετική Ένωση και δόθηκαν ως «δώρο» στους Πολωνούς από τον Ιωσήφ Στάλιν.

«Είναι κάτι που οι φίλοι μας στην Βαρσοβία το ξεχνούν. Θα τους το θυμίσουμε», είπε ακόμη ο Πούτιν, φράση που από πολλούς ερμηνεύτηκε ως συγκαλυμμένη απειλή προς την Πολωνία.

Putin says Poland has forgotten that the Poland’s western territories were a gift from Stalin, but that Russia will remind Poland of it.



Does he remember that Stalin attacked Poland in 1939, murdered 22 000 Poland in Katyn & occupied Poland until 1989? pic.twitter.com/NnF8acZox1