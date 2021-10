Δυνάμεις του στρατού έκαναν έφοδο και συνέλαβαν πολλούς εργαζόμενους, εν μέσω πραξικοπήματος, στα κεντρικά γραφεία της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στην Ομντουρμάν του Σουδάν, δίδυμη πόλη της πρωτεύουσας Χαρτούμ, ενημέρωσε το υπουργείο Πληροφοριών μέσω Facebook.

Υπενθυμίζεται πως εδώ και λίγες ώρες νέο στρατιωτικό πραξικόπημα βρίσκεται σε εξέλιξη. Από το γραφείο του πρωθυπουργού, Αμπντάλα Χάμντοκ επιβεβαιώθηκε ότι ο ίδιος έχει τεθεί σε κατ’ οίκον κράτηση, μετέδωσε η αραβόφωνη υπηρεσία του Sky News επικαλούμενη ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Το υπουργείο Πληροφοριών του Σουδάν επιβεβαίωσε πως έχουν συλληφθεί τα περισσότερα από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και του συμβουλίου εθνικής κυριαρχίας, που ανέλαβε τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας μετά την ανατροπή του Όμαρ Ελ Μπασίρ το 2019.

Ο πρωθυπουργός του Σουδάν, ο Αμπντάλα Χάμντοκ, κάλεσε σήμερα τους Σουδανούς να βγουν στους δρόμους για να υπερασπιστούν με ειρηνικό τρόπο την επανάσταση, με ανακοίνωσή του η οποία σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών δόθηκε στη δημοσιότητα από τον τόπο όπου κρατείτο από στρατιωτικούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο επικεφαλής της κυβέρνησης μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία, αφού αρνήθηκε να ταχθεί υπέρ του στρατιωτικού πραξικοπήματος.

#Sudan 🇸🇩: hundreds of people are out in al-Kalakla suburb in SW #Khartoum to protest the military coup. #SudanCoup#لا_للانقلاب_العسكري



Source: https://t.co/b1fFrO5CNF pic.twitter.com/fpssT9GvPw