Τέλος δεν έχουν οι μπελάδες που μπλέκει ο πρίγκιπας Άντριου, ο 62χρονος γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ. Φωτογράφος του BBC ισχυρίζεται ότι έχει μία «ντροπιαστική» φωτογραφία του πρίγκιπα.

Όπως υποστηρίζει ο φωτογράφος του BBC, Μαρκ Χάρισον, αν η συγκεκριμένη φωτογραφία στην οποία «πρωταγωνιστεί» ο πρίγκιπας Άντριου δει το φως της δημοσιότητας, θα σόκαρε ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

«Τη φωτογραφία έχουν δει μόνον ελάχιστοι άνθρωποι, αλλά θα ήταν μεγάλος πονοκέφαλος για τη βασιλική οικογένεια», είπε ο Χάρισον στην «The Daily Mail», για να συμπληρώσει αινιγματικά ότι «υπάρχουν πολλά περισσότερα από εκείνη την ημέρα που δεν έχουν ειπωθεί…».

Newsnight photographer has 'shocking' picture of Prince Andrew https://t.co/42qoe4ctJE via @MailOnline



