Ένα από τα θύματα του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν έχει καταθέσει μήνυση κατά του πρίγκιπα Άντριου και τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση. Ο δευτερότοκος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ – όπως υποστηρίζεται στην προσφυγή – είναι «ο ένας από τους ισχυρούς άνδρες» που είχε εκμεταλλευτεί σεξουαλικά την Βιρτζίνια Τζιούφρι όταν εκείνη ήταν 16 ετών.

Η μήνυση κατά του πρίγκιπα Άντριου από την 38χρονη σήμερα Αμερικανίδα κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν στις αρχές Αυγούστου. Μέχρι σήμερα ο δευτερότοκος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ δεν έδινε τροφή για σχόλια στα ΜΜΕ και η νομική του ομάδα επιχειρούσε να διαχειριστεί την υπόθεση με μεγάλη διακριτικότητα. Ωστόσο, αυτό άλλαξε προ ημερών όταν ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε ότι έχουν λάβει την μήνυση.

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο Μπάκιγχαμ και πλέον μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν αποφασίσει να εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους. Και όχι οποιαδήποτε μέλη… Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, ιδιαίτερα ενοχλημένοι είναι ο πρίγκιπας Κάρολος, ο πρίγκιπας Έντουαρτ και η πριγκίπισσα Άννα.

Πηγές προσκείμενες στο Παλάτι – όπως αναφέρει η Daily Mail – αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου δεν θα γυρίσει στη δημόσια ζωή καθώς, μετά την μήνυση για σεξουαλική κακοποίηση που κατατέθηκε σε βάρος του, θεωρείται ότι απειλείται η εικόνα της βασιλικής οικογένειας. Ο πρίγκιπας Κάρολος, ο πρίγκιπας Έντουαρτ και η πριγκίπισσα Άννα φέρονται να ξεκαθάρισαν την στάση τους τον περασμένο Ιανουάριο σε μια οικογενειακή συνάντηση στο Παλάτι.

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι – εκτός από τον πρίγκιπα Κάρολο, τον πρίγκιπα Έντουαρτ και την πριγκίπισσα Άννα – ιδιαίτερα ενοχλημένος είναι και ο ανιψιός του πρίγκιπας Γουίλιαμ.

