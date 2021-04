Στο Λονδίνο βρίσκεται από την Κυριακή ο Πρίγκιπας Χάρι βάζοντας στην άκρη τις όποιες αντιπαλότητες για να αποχαιρετίσει τον παππού του, Πρίγκιπα Φίλιππο.

Ο Πρίγκιπας έφτασε μόνος του στο Χίθροου προκειμένου να παραβρεθεί στην κηδεία του παππού του αφού η Μέγκαν είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Ο Χάρι έφυγε το βράδυ του Σαββάτου από την έπαυλη των 11 εκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια όπου μένει με μια μαύρη Cadillac Escalade και έφτασε με πτήση της British Airways ντυμένος σπορ και πάντα με μάσκα.

Η ασφάλεια που τον περίμενε τον επιβίβασε σε ένα μαύρο Range Rover και κατευθύνθηκε στο Παλάτι του Κένσινγκτον. Θα μείνει σε καραντίνα μέχρι την κηδεία που είναι το Σάββατο 17 Απριλίου στο Nottingham Cottage, αφού το σπίτι που του είχε παραχωρηθεί το Frogmore Cottage παραχωρήθηκε στην Πριγκίπισσα Ευγενία.

Ο Δούκας του Σάσεξ θα βγει από την καραντίνα μετά από 5 αντί για 10 ημέρες με την προϋπόθεση ότι θα έχει αρνητικό τεστ προκειμένου να παραβρεθεί στην κηδεία του παππού του.

