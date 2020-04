Ενώθηκαν με τα εκατομμύρια των Βρετανών για ακόμη ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους ήρωες με τις μπλε στολές. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους χειροκρότησαν ξανά για τους εργαζόμενους στο NHS (σ.σ. το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας), τους ανθρώπους που σηκώνουν το βάρος της μάχης κατά του κορονοϊού.

Φορώντας τους όλοι μπλε (το χρώμα του NHS), ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους πρίγκιπες Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, εμφανίστηκαν στο… κατώφλι του σπιτιού τους και χειροκρότησαν όλους όσους εργάζονται στην υγεία, όλους εκείνους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν ή να σώσουν τους Βρετανούς από τον κορονοϊό.

Ένα ένα μικρό βιντεάκι που ανέβασαν στους λογαριασμούς τους στα social media με… πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Στέφεν Φράι (που παίζει τον μπάτλερ του σπιτιού που είναι σε απομόνωση) και αρκετές δόσεις χιούμορ, αφού ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δέχεται… προειδοποιήσεις και πρέπει να «μαζέψω την οικογένεια», αλλά πρώτα χρειάζεται να βρει «τις κάλτσες μου, τα παπούτσια μου, το παντελόνι μου»…

Και αφού ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μάζεψε την οικογένεια, οι πέντε τους βγήκαν έξω και με τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον μικρό πρίγκιπα Λούις (που μόλις προχθές έκλεισε τα δυο του χρόνια) κι άρχισαν χαμογελαστοί (και ενθουσιωδώς τα πιτσιρίκια) να χειροκροτούν για τους ανθρώπους που δουλεύουν στην υγεία και καθημερινά κινδυνεύουν για να είναι ασφαλείς όλοι οι άλλοι.

Τζορτζ και Σάρλοτ στέκονται όρθιοι μπροστά από τη μαμά και τον μπαμπά τους, η Κέιτ Μίντλετον κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Λούις και όλοι μαζί στέλνουν για άλλη μια φορά μήνυμα ενότητας.

👏 Thank you to all our incredible key workers! #ClapForOurCarers Ahead of the nation showing their appreciation for our tireless key workers, The Duke joined #Blackadder ’s General Melchett @StephenFry for some video call fun on #TheBigNightIn @ComicRelief | @BBCCiN pic.twitter.com/eUfAtFWIuT

Έξω από το σπίτι τους για να χειροκροτήσουν για τον NHS βγήκαν και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Κάρολος με τη σύζυγό του Καμίλα.

The Duke and Duchess of Rothesay have joined the nation once again to show their continued appreciation and support for all the NHS staff and other key workers on the frontline of the battle against coronavirus. Thank you! 💙 pic.twitter.com/OECWvtSyWo