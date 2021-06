Για δεύτερη φορά έγινε πατέρας ο πρίγκιπας Χάρι, καθώς η Μέγκαν Μάρκλ έφερε στον κόσμο την κόρη τους, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Κυριακής (06.06.2021).

Και το όνομα αυτής: Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor!

Η εγκυμοσύνη της Μέγκαν Μαρκλ ανακοινώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που τραβήχτηκε εξ αποστάσεως μέσω iPad από τον φωτογράφο και φίλο του ζευγαριού, Μίσαν Χάριμαν (Misan Harriman).

