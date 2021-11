Ο πρίγκιπας Κάρολος είναι το μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε εκφράσει την ανησυχία του για το… χρώμα του δέρματος των παιδιών της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο συγγραφέας Christopher Andersen, ο οποίος επικαλείται ως πηγή άνθρωπο κοντά στην βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Στο βιβλίου του Αμερικανού συγγραφέα «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη, γίνεται λόγος για μια συζήτηση που είχε ο πρίγκιπας Κάρολος με την σύζυγό του, Καμίλα, σχετικά με το χρώμα επιδερμίδας που θα έχουν τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

«Αναρωτιέμαι πώς θα μοιάζει το παιδί» φέρεται να είπε, σύμφωνα με το Page Six, ο πρίγκιπας Κάρολος, απευθυνόμενος στην σύζυγό του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Καμίλα φέρεται να ξαφνιάστηκε από την παρατήρηση και να απαντά «φαντάζομαι θα είναι πανέμορφο, είμαι σίγουρη γι’ αυτό». Τότε ο πρίγκιπας Κάρολος, κατά τον συγγραφέα Christopher Andersen, φέρεται να είπε «εννοώ ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το χρώμα της επιδερμίδας του παιδιού;». Ο εν λόγω διάλογος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, σημειώθηκε λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του αρραβώνα του πρίγκιπα Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ στις 27 Νοεμβρίου 2017.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι παρά τον διάλογο που μεταφέρει ο Christopher Andersen αποφεύγει να υποστηρίξει ευθέως ότι ήταν ο πρίγκιπας Κάρολος αυτός που κατήγγειλε η Μέγκαν Μαρκλ όταν τον περασμένο Μάρτιο έλεγε στην πολύκροτη συνέντευξή στην Όπρα Γουίνφρεϊ ότι «υπήρχαν ανησυχίες και συζητήσεις για το πόσο σκούρο θα είναι το δέρμα του Άρτσι όταν θα γεννηθεί».

Σύμφωνα μάλιστα με τον Αμερικανό συγγραφέα, η απορία αυτή του πρίγκιπα Καρόλου στη συνέχεια διαστρεβλώθηκε από άτομα προκειμένου να αποκτήσει μια ρατσιστική χροιά μέχρι να φτάσει στα αυτά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Μάλιστα, αυτά τα άτομα – κατά τον συγγραφέα – προέρχονται από μια ομάδα υψηλόβαθμων συμβούλων του παλατιού που αποκαλούνται «οι άνδρες στα γκρι».

Στο βιβλίο «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι ο πρίγκιπας Χάρι εξέφρασε την ενόχλησή του στον Κάρολο, με τον δεύτερο να απαντά: «μην είσαι υπερβολικά ευαίσθητος με αυτό το θέμα». Επίσης, αρνητική φέρεται να ήταν και η αντίδραση του πρίγκιπα Γουίλιαμ ο οποίος χαρακτήρισε «αγενές» το σχόλιο του πατέρα του αλλά «όχι ένδειξη ρατσισμού στη βασιλική οικογένεια».

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Καρόλου, πάντως, σχολίασε στην New York Post ότι «οι ισχυρισμοί του συγγραφέα είναι προϊόν φαντασίας και δεν αξίζουν περαιτέρω σχολιασμού».

Book: Prince Charles is the one who asked about baby Archie's skin tone https://t.co/X7D8FHcdU5 pic.twitter.com/7J11gfweu8 — New York Post (@nypost) November 29, 2021

Με πληροφορίες από New York Post