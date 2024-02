Πρίγκιπας Χάρι: «Κουβέντα» για τον βασιλιά Κάρολο στην εκδήλωση απονομής βραβείων του NFL αλλά με όρεξη για αστεία

Ούτε λέξη για τον καρκίνο του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, δεν είπε ο πρίγκιπας Χάρι όταν εμφανίστηκε στην τελετή απονομής βραβείων του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου (NFL) το βράδυ της Πέμπτης (08.02.2024).

Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ο πρίγκιπας Χάρι, μόλις λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, έβγαλε μια ομιλία γεμάτη αστεία, είχε διάθεση για χιούμορ και το χαμόγελο δεν έφευγε από τα χείλη του.

Ο δούκας του Σάσεξ εμφανίστηκε στην εκδήλωση για να απονείμει στον αμυντικό των Pittsburgh Steelers, Cameron Heyward, το βραβείο Walter Payton Man of the Year – το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς.

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι μετά τη διάγνωση του πατέρα του με τον καρκίνο και την επιστροφή από την γενέτειρά του.

Για τον λόγο αυτό, αίσθηση προκάλεσε τόσο ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν αναφέρθηκε καθόλου στον βασιλιά Κάρολο, όσο και το γεγονός ότι αστειεύτηκε κατά την παρουσίαση του βραβείου, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μας έκλεψαν το ράγκμπι και εσείς το κάνατε δικό σας».

Αστειευόμενος για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί όταν δημιουργήθηκε το αμερικανικό ποδόσφαιρο, είπε, με βρετανικό χιούμορ:

«Αντί να περνάτε την μπάλα προς τα πίσω, απλώς περάστε την προς τα εμπρός. Γιατί να μη φοράτε μαξιλαράκια και κράνος; Φυσικά, έχετε επίθεση και άμυνα, αυτό είναι λογικό, και γιατί να μην έχετε ανάσα κάθε 15 δευτερόλεπτα; Και ξέρεις τι; Αντί για μια σεζόν 10 μηνών, ας την κάνουμε 18 εβδομάδες. Ιδιοφυές».

Για να καταλήξει:

«Πέρα από την πλάκα, αυτό που κάνετε μέσα και έξω από το γήπεδο είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Αποτελείτε πρότυπα για εκατομμύρια ανθρώπους με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε και με τον τρόπο που προσφέρετε».

