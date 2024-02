Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για την ανάρρωση της συζύγου της Κέιτ Μίντλετον μετά το χειρουργείο

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάρρωση της συζύγου του Κέιτ Μίντλετον μετά το χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα που έκανε τον περασμένο μήνα.

Ο 41χρονος πρίγκιπας Γουίλιαμ επέστρεψε στα βασιλικά του καθήκοντα την Τετάρτη (07.02.2024) όπου παραυρέθηκε σε μια τελετή στο κάστρο του Ουίνδσορ, φεύγοντας λίγο από το πλευρό της Κέιτ Μίντλετον.

Στην εκδήλωση απένειμε περισσότερες από 50 τιμητικές διακρίσεις για λογαριασμό του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Γουίλιαμ εμφανίστηκε δημόσια, με επίσημη ιδιότητα, από τότε που είδαν το φως της δημοσιότητας τα νέα για τα προβλήματα υγείας του πατέρα του αλλά και της συζύγου του.

Σύμφωνα με την Patricia Spruce, μια από τους πολλούς ανθρώπους που τίμησε ο πρίγκιπας στην εκδήλωση, ο Γουίλιαμ μοιράστηκε λεπτομέρειες το πώς τα πηγαίνει η σύζυγός του πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Prince William reveals new details about wife Kate Middleton’s recovery after abdominal surgery https://t.co/aqImQNyY6O via @nypost