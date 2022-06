Ακόμα μία φωτογραφία της μικρής Λίλιμπετ, της 1 έτους κόρης του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ, είδε το φως της δημοσιότητας, με αφορμή τα πρώτα της γενέθλια, τα οποία ήταν το περασμένο Σάββατο (4.6.2022) και συνέπεσαν με τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η πρώτη φωτογραφία της μικρής Λίλιμπετ είναι τραβηγμένη στο Frogmore Cottage, το σπίτι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Ουίνσδορ της Βρετανίας. Το νεαρότερο μέλος της οικογένειας φαίνεται να φοράει ένα γαλάζιο φόρεμα και μια λευκή δαντελένια κορδέλα ενώ έχει κόκκινα μαλλιά και μπλε μάτια, κληρονομιά από τον πατέρα της.

Στη νέα φωτογραφία, που τράβηξε ο Misan Harriman, φωτογράφος που πήγε στο πάρτι γενεθλίων της μικρής Λίλιμπετ μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του, η μικρή Λίλιμπετ είναι στην αγκαλιά της Μέγκαν Μαρκλ και ποζάρει με την οικογένεια του φωτογράφου.

Σε αυτή, η 1 έτους κόρη του πρίγκιπα Χάρι φοράει ζακέτα και ένα τσιμπιδάκι στα μαλλιά, μοιάζει να μασάει κάποιο φαγητό, ενώ οι φίλοι της έχουν ζωγραφισμένα πρόσωπα, με ένα σχέδιο σαν μικρά λιοντάρια.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu