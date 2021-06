Την 1η Ιουλίου του 1961 γεννήθηκε η Νταϊάνα Φράνσις Σπένσερ, η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Μόλις τριάντα έξι χρόνια μετά, η Βρετανία – και όχι μόνο – συγκλονίζεται από τον ξαφνικό θάνατο της «πριγκίπισσας του λαού».

Ήταν στις 31 Αυγούστου 1997 που η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Στη μνήμη της Lady D, που σε λίγες μέρες θα γινόταν 60 ετών, πολλά βρετανικά ΜΜΕ εξετάζουν εκ νέου πτυχές της ζωής της.

Στο πλαίσιο αυτό η Daily Mail μίλησε με άνθρωπο του στενού περιβάλλοντος της πριγκίπισσας Νταϊάνας, που είχε μιλήσει με κρίσιμους μάρτυρες του τροχαίου δυστυχήματος. Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα έπαθε καρδιακή προσβολή την ώρα του δυστυχήματος και οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στο νοσοκομείο, πριν τελικά αφήσει την τελευταία της πνοή. Ο σωματοφύλακας ήταν ο μόνος επιζών.

Οι γαλλικές Αρχές διέταξαν έρευνα, η οποία το 1999 απεφάνθη πως ο σοφέρ είχε καταναλώσει ένα… κοκτέιλ ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ και προκάλεσε την σύγκρουση επειδή οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα.

Οι θεωρίες συνωμοσίας, βέβαια, δεν “έσβησαν” ποτέ. Πολλοί δεν πίστεψαν και δεν πιστεύουν ακόμη την “επίσημη” εκδοχή, με τις πιο ακραίες φωνές να μιλούν ανοιχτά για σχέδιο εξόντωσης της πλέον αγαπητής Πριγκίπισσας του βρετανικού λαού. Ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει το ίδιο το Παλάτι.

Οι τελευταίες 4 ώρες

Είναι μεσάνυχτα στο Παρίσι και ο Brigadier Charles Ritchie, εργαζόμενος στην Βρετανική Πρεσβεία, περνά έξω από το Paris Ritz Hotel μετά την έξοδο του. Σταματά για να δει γιατί ήταν τόσος κόσμος και φωτογράφοι συγκεντρωμένοι στην είσοδο. Εκεί μαθαίνει ότι στην γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται η πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά σκέφτεται να ενημερώσει τους ανωτέρους την επόμενη μέρα το πρωί.

Ο μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Paul Burrell, είχε αναφέρει πως, αν και θα έπρεπε να ενημερώνει για κάθε της ταξίδι, εκείνη συνήθιζε να το κάνει μόνο για τις επίσημες επισκέψεις. Και το ταξίδι στο Παρίσι ήταν προσωπικό.

12.01: Ο σύντροφος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Dodi Fayed, βγαίνει από την σουίτα τους στο Paris Ritz Hotel και ενημερώνει τους σωματοφύλακες του ότι υπάρχει μια αλλαγή στα σχέδια τους. Το ζευγάρι δεν θα έφευγε από την μπροστινή είσοδο του ξενοδοχείου και δεν θα χρησιμοποιούσαν τα αυτοκίνητά τους. Ένα σχέδιο που δεν έβρισκε σύμφωνους τους σωματοφύλακές τους…

12.06: Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Dodi Fayed φεύγουν από την σουίτα τους στο Paris Ritz Hotel και επιβιβάζονται μαζί με τους σωματοφύλακές τους σε μια μαύρη Mercedes S280. Κανένας τους δεν φοράει ζώνη.

12.18: Η προσπάθεια να αποφύγουν τα φώτα της δημοσιότητας αποτυγχάνει παταγωδώς. Την μαύρη Mercedes έχουν περικυκλώσει δημοσιογράφοι και εδώ θα τραβηχτεί η τελευταία φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα. «Μην προσπαθήσετε να μας ακολουθήσετε, δεν θα μας φτάσετε», φέρεται να είπε ένας από τους σωματοφύλακες, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

12.20: Ξεκινούν και επιταχύνουν, θέλοντας να αποφύγουν τους δημοσιογράφους. Και στην σήραγγα η μαύρη Mercedes συγκρούεται με ένα λευκό Fiat Uno. Από την σύγκρουση σκοτώθηκαν ο σύντροφος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Dodi Fayed, και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Η Lady D και ο σωματοφύλακάς της, Rees-Jones, τραυματίζονται σοβαρά.

Στο σημείο τυχαία βρίσκονται, καθώς περνούν με το αυτοκίνητό τους, ο Frederic Mailliez και ο σύντροφός του. «Το αυτοκίνητο είχε κοπεί σχεδόν στα δύο» θυμάται ο Mailliez. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και πήγε να βοηθήσει. «Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν δύο άνθρωποι που φαίνονταν να έχουν πεθάνει και άλλοι δυο βαριά τραυματισμένοι» προσθέτει.

Μιλώντας για την κατάσταση στην οποία ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα, είπε πως φαινόταν ότι δεν είχε κάποια αιμορραγία αλλά ήταν σχεδόν αναίσθητη και δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Ο Mailliez αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο και προσπάθησε να βοηθήσει την Lady D, χωρίς ακόμα να έχει καταλάβει ποια είναι η γυναίκα που βρίσκεται μπροστά του. Κάποια στιγμή μάλιστα συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος και άρχισε να τραβά φωτογραφίες – γεγονός όμως που απέδωσε αρχικά στο δυστύχημα – και προσπάθησε να την ηρεμήσει, εξηγώντας της πως είναι γιατρός. Τότε, κάποιος από το συγκεντρωμένο πλήθος τον ενημέρωσε ότι η γυναίκα μιλάει Αγγλικά και ακόμα και τότε, όπως λέει ο ίδιος, δεν υποψιάστηκε ποια ήταν η τραυματισμένη γυναίκα.

12.30: Ο πρώτος αστυνομικός φτάνει στο σημείο και αμέσως αναγνωρίζει την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

12.32: Φτάνουν τα οχήματα της Πυροσβεστικής και τα ασθενοφόρα στο σημείο της τραγωδίας. Ο επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος, Xavier Gourmelon, αντιλαμβάνεται αμέσως ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Οι διασώστες βγάζουν τον Dodi από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και επιχειρούν να τον επαναφέρουν.

12.40: Φθάνει το πρώτο ασθενοφόρο και ο Jean-Marc Martino δεν γνωρίζει ποιους περιθάλπει.

12.50-1: Ο George Younes, υπεύθυνος ασφαλείας στην Βρετανική Πρεσβεία, ενημερώνεται για το δυστύχημα και την κατάσταση της πριγκίπισσας Νταϊάνα

1: Οι άνδρες της Πυροσβεστικής μαζί με τους γιατρούς βγάζουν την Lady D από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου. Προσπάθησαν να μετακινηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο γιατί δεν γνώριζαν αν έχει υποστεί κάποιον σοβαρό τραυματισμό στην σπονδυλική της στήλη. Μόλις όμως την έβαλαν στο φορείο, σταμάτησε η καρδιά της.

1.10 – 1.15: Αξιωματούχοι της Βρετανικής Πρεσβείας σπεύδουν στο σημείο της τραγωδίας και ενημερώνεται ο πρόξενος.

1.18: Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Xavier Gourmelon και ο γιατρός Jean-Marc Martino βάζουν την πριγκίπισσα Νταϊάνα στο ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που βοηθούσαν, τους ενημέρωσε αργότερα ένας αστυνομικός…

Most urgently, Diana’s blood pressure is beginning to fall. Martino administers another line of dopamine but fears the symptoms indicate internal damage. They have done all they can at the scene and now must get her to hospital. Which hospital is the subject of discussion in the control room.

1.30: Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Pitié-Salpêtrière λαμβάνει μήνυμα και περιμένει το ασθενοφόρο που θα μετέφερε την Lady D.

2: Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να προσπαθούν να κρατήσουν υψηλά τα επίπεδα ντοπαμίνης. Οι γιατροί ανησυχούν για την πορεία της υγείας της.

2.06: Το ασθενοφόρο φθάνει στο νοσοκομείο και η πριγκίπισσα Νταϊάνα υποβάλλεται αμέσως σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι γιατροί διαπιστώνουν ότι έχει υποστεί εσωτερική αιμορραγία.

2.16-2.21: Η καρδιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα σταματά… Οι γιατροί κάνουν ότι μπορούν για να την κρατήσουν στην ζωή. Η μάχη όμως είναι χαμένη…

2.30: Η πριγκίπισσα Νταϊάνα μπαίνει στο χειρουργείο, οι γιατροί εντοπίζουν την αιμορραγία και την σταματούν. Η καρδιά της εξακολουθεί να μην χτυπάει… Στο χειρουργείο γνωρίζουν πως πλέον δεν υπάρχει ελπίδα, παρ’ όλα αυτά προσπαθούν ακόμα να την κρατήσουν στην ζωή.

3.00: Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Robin Cook, που βρίσκεται στις Φιλιππίνες, λόγω τις διαφοράς ώρας είναι το μοναδικό μέλος της κυβέρνησης που μπορούν να εντοπίσουν τα βρετανικά ΜΜΕ, επιβεβαιώνει το δυστύχημα και τον σοβαρό τραυματισμό της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

3-3.30: Οι στενοί συνεργάτες της πριγκίπισσας Νταϊάνα, έχοντας ενημερωθεί για το δυστύχημα μαζεύονται στο παλάτι του Kensington και παρακολουθούν τις εξελίξεις.

4.00: Οι γιατροί αποφασίζουν να σταματήσουν τις προσπάθειες ανάνηψης της πριγκίπισσας Νταϊάνα, καθώς για πάνω από μια ώρα δεν ανταποκρίνεται. Έχουν κάνει ό,τι μπορούν, «νίκησαν» όμως τα τραύματα της.

Ανακοινώνεται επίσημα ο θάνατος της πιο αγαπημένης πριγκίπισσας της Βρετανίας.

Με πληροφορίες από Daily Maily