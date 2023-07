Στην περίπτωση του επικεφαλής της ομάδας Wagner, του διαβόητου Γιεβγκένι Πριγκόζιν, δείχνει να πηγαίνει γάντι εκείνη η περίφημη ρήση που λέει: «Ο βασιλιάς είναι γυμνός», καθώς ο άλλοτε αδελφικός φίλος του Βλαντιμίρ Πούτιν και πανίσχυρο πρόσωπο της Ρωσίας εμφανίστηκε σε φωτογραφία με τα εσώρουχα.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τελευταία μια φωτογραφία στην οποία ο άλλοτε «βασιλιάς», Γιεβγκένι Πριγκόζιν, που έκανε ανταρσία κατά της Μόσχας με την ομάδα Wagner, εμφανίζεται σε μια σκηνή πάνω σε ένα ράντσο με φανέλα και εσώρουχο.

Αμέσως ξεκίνησαν και πάλι από τα ξένα ΜΜΕ τα σενάρια που αναφέρουν ότι η φωτογραφία αυτή βγήκε επίτηδες στο φως από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας με σκοπό να συνεχιστεί η δημόσια διαπόμπευση του επικεφαλής της Wagner.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι φωτογραφίες του Γιεβγκένι Πριγκόζιν με τα εσώρουχα, φαίνεται να τραβήχτηκαν σε κάποια από τις επιχειρήσεις που έκανε ο επικεφαλής της Wagner σε Αφρική και Μέση Ανατολή.

Η ουκρανική Ukrainska Pravda έδωσε μια άλλη εκδοχή για τον τόπο που τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία. Η εφημερίδα ανέφερε ότι η φωτογραφία είναι αληθινή και ότι ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν βρίσκεται σε ένα από τα στρατόπεδα που στήθηκαν για τους άνδρες της ομάδας Wagner στη Λευκορωσία, όπου φέρονται να κατέφυγαν ο ίδιος και μερίδα των μαχητών του μετά την επανάσταση κατά της Ρωσίας.

Η Telegraph τόνιζε ότι η φωτογραφία του Γιεβγκένι Πριγκόζιν με το εσώρουχο ήταν απλώς η «τελευταία ντροπιαστική εικόνα» του.

Πριν λίγο καιρό οι μυστικές υπηρεσίας της Ρωσίας είχαν βγάλει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Γιεβγκένι Πριγκόζιν με περούκες και άλλες μεταμφιέσεις μετά από ντου των αρχών στο στρατηγείο της ομάδας Wagner στην Αγία Πετρούπολη.

Izvestia released footage of Russian security forces entering Prigozhin’s residence and offices on the outskirts of St. Petersburg on June 24.



Coords: 60.001485,30.162491 pic.twitter.com/kLNkR9nKv0