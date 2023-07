Το παλάτι του επικεφαλής του Ομίλου Wagner Yevgeny Prigozhin στην Αγία Πετρούπολη, δέχθηκε χτες (05.07.2023) επιδρομή από υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ομοσπονδίας της Ρωσίας λέει ότι βρήκε όπλα, πυρομαχικά, ράβδους χρυσού, έναν παραγεμισμένο αλιγάτορα και ένα ντουλάπι γεμάτο περούκες στην πολυτελή κατοικία που ο μισθοφόρος της Wagner αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος τον περασμένο μήνα.

Η φιλοκρεμλινική εφημερίδα Izvestia δημοσίευσε βίντεο της επιδρομής. Βρέθηκαν επίσης πλαστά διαβατήρια και μια φωτογραφία με κορνίζα που φέρεται να δείχνει τα κομμένα κεφάλια των εχθρών του Πριγκόζιν.

Αλλού στο πολυτελές σπίτι, διακρίνεται ένα πιάνο με ουρά στη βάση μιας σπειροειδούς μαρμάρινης σκάλας, καθώς και έναν χώρο για Spa και σάουνας με ιδιωτική εσωτερική πισίνα.

Μια υπερμεγέθης βαριοπούλα με τις λέξεις «για χρήση σε σημαντικές διαπραγματεύσεις» διακρίνεται σε μια αίθουσα μπιλιάρδου.

Διακρίνεται επίσης μια ιδιωτική αίθουσα προσευχής, διακοσμημένη με πολλές θρησκευτικές εικόνες από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Στην κατοικία ανακαλύφθηκαν τεράστια ποσά μετρητών, σε διάφορα νομίσματα, καθώς και μια στρατιωτική στολή γεμάτη με περίπου δύο δωδεκάδες μετάλλια.

Πλάνα από την επιχείρηση:

Izvestia released footage of Russian security forces entering Prigozhin’s residence and offices on the outskirts of St. Petersburg on June 24.



Coords: 60.001485,30.162491 pic.twitter.com/kLNkR9nKv0