Πρόεδρος Κομισιόν: Στόχος μας να εμβολιαστεί το 70% των Ευρωπαίων πολιτών μέχρι το καλοκαίρι

Το νέο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού το 70% του πληθυσμού της ως το καλοκαίρι- θέτει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Θέλοντας προφανώς να απαντήσει και στην κριτική που ασκείται για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ και κατά συνέπεια στην καθυστέρηση όχι μόνο έγκρισης των εμβολίων, αλλά και της διανομής τους στις χώρες μέλη, η Ντερ Λάιεν διαβεβαιώνει πως έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες δόσεις για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter:

«Έχουμε ήδη διασφαλίσει αρκετά εμβόλια για ολόκληρο τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα χρειαζόμαστε να επιταχύνουμε την παράδοση (των εμβολίων) και τον εμβολιασμό.

Στόχος μας είναι να έχουμε εμβολιάσει το 70% του ενήλικου πληθυσμού μας μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί σημείο καμπής στην μάχη μας κατά του κορονοϊού».

We have already secured enough vaccines for the entire population of the EU. Now we need to accelerate the delivery & speed up vaccination.



Our aim is to have 70% of our adult population vaccinated by summer. That could be a turning point in our fight against this virus. pic.twitter.com/TSgkGJxci2