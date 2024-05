Προειδοποίηση για ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα – Απειλεί να βγάλει off το διαδίκτυο

Για μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που θα μπορούσε να επηρεάσει την παροχή ενέργειας στη Γη και να θέσει εκτός λειτουργίας το διαδίκτυο, προειδοποίησε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Η προειδοποίηση για την ισχυρή ηλιακή, γεωμαγνητική καταιγίδα που θα βγάλει off το διαδίκτυο, έγινε χθες (09.05.2024) από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ – και είναι η πρώτη από το 2005, όταν η Γη είχε χτυπηθεί από την υψηλότερη ποσότητα ακτινοβολίας που έχει καταγραφεί για περισσότερο από μισό αιώνα.

Η “ασυνήθιστη” αυτή ηλιακή καταιγίδα μπορεί να διαταράξει τις ηλεκτρονικές συσκευές όπως το GPS και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των δύο ωρών που χρειάζεται για να φτάσει στην μέγιστη ισχύ της.

Μετά από αυτό, μπορεί να συνεχιστεί με μειωμένη ισχύ το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Met Office.

Θα μπορούσε επίσης να εκπέμψει μια “θεαματική επίδειξη” φωτός, ή σέλας που μοιάζει με το Βόρειο Σέλας, σε μεγάλο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Met Office δήλωσε ότι υπάρχει “πιθανότητα το σέλας να γίνει ορατό σε όλα τα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου”.

Μια σειρά από ηλιακές εκλάμψεις απελευθέρωσαν μεγάλους όγκους πλάσματος στον ήλιο, πυροδοτώντας τον πόλεμο μετά τον εντοπισμό τους την Τετάρτη (08.05.2024).

Ο συναγερμός έγραφε: “Το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού (SWPC) της NOAA – ένα τμήμα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας – παρακολουθεί τον ήλιο μετά από μια σειρά ηλιακών εκλάμψεων και στεμματικών εκτοξεύσεων μάζας (CMEs) που ξεκίνησαν στις 8 Μαΐου.

Οι μετεωρολόγοι διαστημικού καιρού έχουν εκδώσει Παρατηρητήριο Σοβαρής Γεωμαγνητικής Καταιγίδας (G4) για το βράδυ της Παρασκευής.

‘Πρόσθετες ηλιακές εκρήξεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν συνθήκες γεωμαγνητικής καταιγίδας που θα διατηρηθούν μέχρι το Σαββατοκύριακο’, συνεχίζει η ανακοίνωση, πριν περιγράψει την αφύσικη δραστηριότητα που προειδοποίησε τους ειδικούς του διαστήματος.

‘Ένα μεγάλο σμήνος ηλιακών κηλίδων έχει παράγει αρκετές μέτριες έως ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις από την Τετάρτη στις 5:00 π.μ. ώρα Ελλάδας’, αναφέρεται.

