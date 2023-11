Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν πρώην αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά από ρατσιστικό βίντεο που ανήρτησε στα social media.

Ο πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέβασε στα social media βίντεο που τον δείχνει να χαρακτηρίζει τρομοκράτη έναν Αιγύπτιο υπαίθριο πωλητή στην Νέα Υόρκη και να δηλώνει ότι ο θάνατος 4.000 Παλαιστίνιων παιδιών «δεν είναι αρκετός».

Ο 64χρονος Στιούαρτ Σέλντοβιτς συνελήφθη για διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων παρενόχληση, έγκλημα μίσους και εκφοβισμό, όπως επεσήμανε η αστυνομία.

«Ένα 24χρονο θύμα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ένας άνδρας τον πλησίασε στον χώρο εργασίας του πολλές φορές και έκανε επανειλημμένα, σε διαφορετικές ημερομηνίες, αντιισλαμικές δηλώσεις, προκαλώντας στο θύμα φόβο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα έγινε viral βίντεο με τον Σέλντοβιτς, πρώην εργαζόμενο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, να επιτίθεται σε έναν άνδρα που εργαζόταν σε υπαίθρια καντίνα που πουλούσε φαγητό χαλάλ – τρόφιμα που επιτρέπεται να καταναλώνουν οι μουσουλμάνοι—σε πεζοδρόμιο στο Μανχάταν.

Στο βίντεο ο Σέλντοβιτς ακούγεται να λέει: «αν σκοτώσαμε 4.000 Παλαιστίνια παιδιά, ξέρεις κάτι; Δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά». Ο πωλητής ακούγεται να του λέει: «φύγε, φύγε, φύγε» και «δεν θέλω να σε ακούω». Τότε ο Σέλντοβιτς απαντά: «όμως είσαι τρομοκράτης. Στηρίζεις την τρομοκρατία».

