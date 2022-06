Αναφορές για προβλήματα υπάρχουν από τους χρήστες του Facebook, του Instagram και του Whatsapp, καθώς οι εφαρμογές δεν ανοίγουν ή σε κάποιους δεν ανανεώνονται.

Πολλοί χρήστες των social media αναφέρουν ότι υπάρχουν προβλήματα στις εφαρμογές της Meta, Facebook, Instagram και Whatsapp αργά το μεσημέρι της Τρίτης (7.6.2022) επειδή τους εμφανίζονται μηνύματα όπως «συγγνώμη, κάτι πήγε στραβά» ή «η σελίδα δεν μπορούσε να ανανεωθεί».

Στην ιστοσελίδα downdetector.com από τις 15:27 πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο οι αναφορές ότι το Facebook «έπεσε», διότι σε αυτήν την εφαρμογή εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο επηρέασε και το Messenger.

Τα προβλήματα, σύμφωνα με τους χρήστες των social media εντοπίζονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα αλλά και της Ασίας, όπως το Πακιστάν και η Ινδία.

Instagram down Whatsapp down Facebook down 🤷🏻‍♂️ #instagramdown #facebookdown #WhatsAppdown pic.twitter.com/TFUhYkK0mv