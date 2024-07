Προβλήματα σε πτήσεις, τηλεπικοινωνίες και συναλλαγές από μεγάλης κλίμακας βλάβη στην Microsoft και τα Windows

Μπροστά σε μια κατάσταση εκτός ελέγχου βρίσκονται εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, κυρίως σε Αυστραλία και Βρετανία καθώς μια ευρείας κλίμακας τεχνική βλάβη στο λειτουργικό της Microsoft έχει επηρεάσει την λειτουργία σε τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, και συστήματα αεροδρομίων που επηρεάζουν τις πτήσεις αλλά και Μέσα Ενημέρωσης.

Προβλήματα εντοπίστηκαν και σε αεροδρόμια στην Ισπανία και την Γερμανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αυστραλιανού υπουργείου Εσωτερικών, όλο αυτό φαίνεται πως συνδέεται με προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας Crowdstrike.

Χαρακτηριστικό είναι ότι με αναρτήσεις τους στελέχη μεγάλων βρετανικών ΜΜΕ όπως το Skynews ενημέρωναν τους πολίτες για ποιο λόγο δεν βγήκαν σήμερα το πρωί εκπομπές στον αέρα.

.@SkyNews have not been able to broadcast live TV this morning, currently telling viewers that we apologise for the interruption. Much of our news report is still available online, and we are working hard to restore all services.