Ψήφισαν να κρατήσουν την «καμπάνα του Χίτλερ»

Το δημοτικό συμβούλιο του χωριού αυτού των 700 κατοίκων ψήφισε χθες Δευτέρα το βράδυ υπέρ της παραμονής στην προτεσταντική εκκλησία αυτής της μπρούτζινης καμπάνας που ζυγίζει 240 κιλά και χρονολογείται από το 1934, μετέδωσε το πρακτορείο DPA.

Η καμπάνα, πάνω στην οποία είναι χαραγμένος ο αγκυλωτός σταυρός και φέρει την επιγραφή «Τα πάντα για την πατρίδα- Αδόλφος Χίτλερ», θα συμβάλει «στη συμφιλίωση» και θα αποτελεί «μνημείο κατά της βίας και της αδικίας», τόνισε το δημοτικό συμβούλιο στην ανακοίνωσή του, η οποία υιοθετήθηκε με 10 ψήφους υπέρ και τρεις κατά.

Η ύπαρξη της καμπάνας αυτής είχε έρθει στη δημοσιότητα το 2017 όταν πολλά μέλη της εκκλησίας εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους όταν κατάλαβαν ότι βαφτίσεις, γάμοι και άλλες θρησκευτικές τελετές γιορτάστηκαν με αυτό το σύμβολο των ναζί.

